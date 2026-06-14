【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦、１４日・オランダ戦（日本時間１５日午前５時開始）に臨む日本代表の森保一監督が、試合会場で前日会見に出席した。初戦３日前の１１日に、主将だったＭＦ遠藤航が左足のけがにより離脱。ＦＷ町野修斗が追加招集された。Ｗ杯２大会連続の指揮となる森保監督は、遠藤と同じポジションの