「荒木村重様、謀反」の衝撃羽柴秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀、のちの秀長）が、反旗をひるがえした別所長治（下川恭平）が籠る三木城の攻略について話しているところに、使者が飛び込んできて伝えた。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第22回「播磨大誤算」（6月7日放送）。【画像】肩出し&透け感のある衣装をまとい…村重の“年下美人妻”を演じた女優荒木村重（トータス松本）は、もともとは他家の家臣だったが、将