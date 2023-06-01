【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。＊＊＊ＭＦ遠藤航に代わる追加招集となったＦＷ町野修斗も、この日のトレーニングから合流。精力的に汗を流し「自分が招集された意味を、ピッチの上で示すだけ」と意気込みを語った。追加招集は、突然の出来ごとだったという。「朝１０時に電話が来ました。その７時間後には