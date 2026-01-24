寒い季節にぴったりの「せいろおかず」は、手間をかけずにごちそう感が出せるのが魅力。SNSでのレシピ投稿が話題のりよ子さんに、切って重ねて蒸すだけの「大根と豚しゃぶの重ね蒸し」レシピを教えてもらいました。素材のうまみを逃さず、野菜もお肉もしっとり仕上がります。忙しい日のごはんにぜひ試してみてくださいね。

寒い季節にうれしい、手軽でごちそう感のある「重ね蒸し」

寒い冬こそ、心も体も温めてくれるせいろの出番です！

【写真】ダイコンはスライサーで

「ごちそう感のある一品がラクにつくれるのが“せいろ”のよさ。下ごしらえにスライサーやキッチンバサミを使ったり、味つけをシンプルにすれば、さらに手間をカットできますよ。」（りよ子さん、以下同）

せいろから立ち上るほかほかの湯気で気持ちもほっこり。なにかと忙しい年末年始におすすめです。

●この特集では21cmのせいろを使用しています

2〜3人分のおかずがつくれて、万能に使える初心者向けサイズ。4人分のおかずをつくりたい人は、2段分用意してください。今回のレシピなら、材料を倍にして加熱時間を3〜5分追加すればOK。

せいろで蒸すだけ。大根も豚肉も驚くほどしっとり

せいろでじっくり蒸すから、大根も豚肉もしっとりやわらか。2素材とは思えない味わい深さを堪能してみては？

●大根と豚しゃぶの重ね蒸し

【材料（2人分）】

大根 10cm

豚しゃぶしゃぶ用肉 150g

万能ネギ（小口切り）、ポン酢しょうゆ 各適量



【つくり方】

（1） せいろに材料を重ね入れる

せいろにクッキングシートを敷いて数か所穴をあけ、大根をスライサーで薄切りにしながら入れる。全体が埋まるくらい入れるごとに豚肉を広げてのせ、最後は大根で終わるように重ねる。

（2） 蒸す

鍋にたっぷりの湯を沸かして（1）のせいろをのせ、フタをして中火で12〜15分蒸す。

（3） 仕上げる

蒸し上がったら万能ネギを散らし、ポン酢しょうゆを添える。

［1人分311kcal］

大根もスライサーを使えば、包丁いらずでラクチン！

せいろの基本の使い方Q&A

せいろを使用するにあたって、気になるポイントを事前にチェック！

Q：専用の鍋も必要ですか？

A：せいろよりひと回り小さく、水平にのせられれば専用鍋は不要。市販の蒸し板があると、どんなサイズの鍋でもせいろに使えて便利！

Q：水洗いだけでいいのですか？

A：洗剤の成分が浸透してしまうので、洗うときは水かぬるま湯だけで。肉や魚などの気になる汚れはタワシやササラでしっかり落として。

Q：カビさせそうで心配です

A：しまい込まず、出しっぱなしで保管すればまずカビません。写真のように互い違いに重ねると、より風通しがよくなるのでおすすめ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです