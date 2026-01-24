ファミレスでの注文について怒りのX投稿をしたアイドルのポストが波紋を呼んでいる。

「投稿したのは、北陸を拠点に活動するローカルアイドルグループ・『ほくりくアイドル部』のキャプテン・松井祐香里さんです。

1月16日、松井さんは《ファミレス来たら、間もなくラストオーダーですって言われたからはーい！って急いで頼みました》と、来店時すでにラストオーダーの時間が迫っていたため、すぐに注文したそうです」（芸能記者）

一般的に飲食店のラストオーダー閉店の30分前に設定されることが多く、注文後に食事をする時間が残されているケースがほとんどだ。ところが、このあと思わぬ展開が待っていた。

「松井さんは、注文したあとに《店員さんにこれ以上頼んでもお作りできませんので〜。と声かけられて、わかりました〜と10分待ってた》と説明。すでに注文した料理以外は受け付けられないという、いわば念押しの説明を受けたそうです。

しかしその10分後、今度は

《「厨房閉めてしまってもう頼んだものすら作れません」と言われて意味が分からん理解不能すぎた》と、注文した料理自体が作れなくなったと告げられたというのです」

料理を待っていたはずの10分が経過したあとに、突然「提供できない」と伝えられたという松井。

《…突然お店を締め出された気持ちそんなことあるの？！？とSNSに書いて浄化！！！！もうご飯食べる気なくなったので帰る！！！！》

と、憤りをあらわにしたまま退店したことを明かしている。これにファンを始めとするXユーザーは、

《これはもっと怒っていい案件かと…》

《それはおかしいね》

など店側の対応に同じく疑問を呈し、彼女に共感する声が相次いだ。

一方で、

《厨房が強いんだろうね》

《店員さんも人間》

など、業務を切り上げたい事情をくみ取る意見も見られる。

「現在、このX投稿は6000件の『いいね』と400件以上のリポストを記録。翌17日には松井さんは、《自分史上一番のバズ投稿がこれだなんて…アイドル10年目、頑張ります…！！！！》と、そのその反響の大きさに驚いています。

客として同じような経験をしたり、店側からの意見も出るなど、今も議論を呼んでいます」

客と店の認識のズレが引き起こした、ラストオーダーをめぐるこの一件。いずれにせよ、空腹のまま店を後にするしかないのはなんとも残念なことだ。