60Âå¡¦¥Ñ¥êÊë¤é¤·¤¬¡ÖÄ¹Ç¯°¦¤¹¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡×¡£¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Ï30Ç¯°Ê¾å¸½Ìò¡¢Ç¯ÎðÇº¤ß¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥«¥Ð¡¼
¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ò»Å¾å¤²¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥êºß½»Îò30Ç¯°Ê¾å¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¼èºà¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÎëÌÚ¤Ò¤í¤³¤µ¤ó¡Ê60Âå¡Ë¡£¼ó¤Ë´¬¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¬¤Ë¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢È±Çº¤ß¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¬¤Êý¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡¢¤Ò¤È¤µ¤¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò
¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»Å¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤ë¡¢ºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÃÏ¤ÎÍÎÉþ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤ÎÊÁ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢³¤³°¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÙÊª¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥«¡¼¥Õ¡£
É÷Ï¤ÉßÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÉþ¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢°áÁõ¤ä¾®Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤½¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ßÇò¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï30Ç¯°Ê¾å°¦ÍÑ
¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ßÇò¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Î¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È»þÂå¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÎÉ®Æ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÃµ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥á¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ë¥¯¤Î¥Ï¥ê´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Àö¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿º£¡¢Æ¬¤Ë¤Þ¤È¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à
¼ã¤¤¤³¤í¤ÏË¹»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤ò´°·ë¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏºÇ½é¤Ë°Ü½»¤ò·è¤á¤Æ¥Ñ¥ê¤ËÍè¤¿¤È¤¤â¡¢¥¢¥Ë¥¨¥¹¤Ù¡¼¤Î¥Þ¥¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ó¤ÊË¹»Ò¥Ö¡¼¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÆ¬¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Þ¤È¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ï¿å¤¬¹Å¼Á¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ±¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤Ï¤è¤¯Æ¬¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤âË¹»Ò¤Ï¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÃ¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤é¼¼Æâ¤Ç¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ÆÊØÍø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ±¤Ë¥³¥·¤ä¥Ä¥ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇòÈ±¤äÇöÌÓ¤ÎÇº¤ß¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÈ±Çº¤ß¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤È¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂ»¡ª
¡ü¶À¤ò¸«¤º¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È´¬¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤
¤è¤¯¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤ä¤êÊý¤ÏËÜÅö¤ËÅ¬Åö¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¶À¤â¸«¤º¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤È´¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¿¤À¤·ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸´¬¤Êý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡£
¤â¤Á¤í¤óÁ´¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ä¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ°Ê¾å¤Ë¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁÊª¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµÃÏ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÅÙ¡¢µ¤·Ú¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©