この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

精神科医や臨床心理士、公認心理師らが監修するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「自他境界が壊れてしまった人の８つのサイン【原因は親子関係】」と題した動画を公開。人間関係で疲れやすい人が抱える問題の根源として、心理的な境界線である「自他境界」の重要性を解説した。

動画ではまず、私たちの心が「自他境界（バウンダリー）」と呼ばれる見えないバリアで守られており、これによって自分と他人を区別していると説明。この境界がはっきりしていると、「私は私、人は人」という考え方ができ、自分の感情や行動を主体的にコントロールできるという。しかし、幼少期の親子関係の問題や発達障害、あるいはうつ病などで心が弱っていると、この境界が曖昧なままになりやすいと指摘する。

自他境界が曖昧になると、他人の悪い影響を受けやすくなり、人間関係でエネルギーを消耗してしまう。動画では、その状態を示す「8つのサイン」を紹介している。

その一つが「嫌なのにノーと言えない」ことだ。これは、「断ったら嫌われる」「相手を怒らせてしまう」といった恐れから、自分のキャパシティを超えて他人の頼み事を引き受けてしまう状態を指す。結果的に、内面では後悔や怒りを溜め込むことになり、常に疲弊してしまうという。

また、「人の話が自分のことのように感じられて疲れる」のも代表的なサインだ。他人の悩みを聞いているうちに、まるで自分のことのように感情移入してしまい、精神的に消耗する「共感疲労」と呼ばれる状態に陥る。これは、相手の感情と自分の感情の区別がつかなくなり、相手が背負うべき責任や重荷まで自分が背負い込んでしまうために起こる現象だと解説した。

ほかにも、「自己中心と思われたくなくて自分の意見を言えない」「機嫌が悪い人を見ると自分のせいだと思う」「人と比べて落ち込む」といったサインを挙げ、これらは無意識のうちに他人の責任や感情まで背負い込んでしまうことで生じると説明した。

動画の最後には、こうした状態は本人のせいではなく、過去の経験などが影響していると解説。その上で、まずは自分の心の状態に気づき、少しずつ境界線を引く訓練をしていくことの重要性を説き、視聴者に自分自身を守るための第一歩を促した。

YouTubeの動画内容

00:14

「自他境界（バウンダリー）」とは？
01:02

なぜ境界線が曖昧になるのか？ 親子関係や発達障害との関連
01:50

【サイン(1)】嫌なのに「ノー」と言えず、キャパオーバーしてしまう
04:05

【サイン(4)】他人の悩みに共感しすぎて疲弊する「共感疲労」
06:05

【サイン(8)】常に他人と比較して落ち込んでしまう

