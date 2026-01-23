²£ÉÍŽ¥´ØÆâ±ØÁ°¤¬·ãÊÑ¡ª¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×À×ÃÏ¤ÎËÌ¸ýÃÏ¶è¡õ¹ÁÄ®ÃÏ¶èºÆ³«È¯¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¢Ä¶¹âÁØ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¤È¶õÃæ²óÏ¤ÎÁ´ËÆ
²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯´ØÆâ±ØÁ°¤¬¡¢¤¤¤Þ·àÅª¤Ê¿Ê²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¸ø±à¤äÂçÄÌ¤ê¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¸ø±à¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä²£ÉÍBUNTAI¡Ê²£ÉÍÊ¸²½ÂÎ°é´Û¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯Ëö¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄ´Û¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤ò´Þ¤à¡ÖËÌ¸ýÃÏ¶è¡×¡¢¤½¤·¤Æ±ØÁ°¤Î¸òÄÌµ¡Ç½¤ò°ì¿·¤¹¤ë¡Ö¹ÁÄ®ÃÏ¶è¡×¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎµðÂç³¹¶è¤Ç¿Ê¤àÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¤µ170m¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤äºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½»µï¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£±Ø²þ»¥¤«¤é²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤Ç¤ò¿®¹æ¤Ê¤·¤Ç·Ò¤°¡Ö¶õÃæ²óÏ¡Ê¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ë¡×¹½ÁÛ¤â´Þ¤á¡¢¿·À¸¡¦´ØÆâ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÆâ±ØÁ°ºÆ³«È¯¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
´ØÆâ±ØÁ°¤Ç¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î¡ÖÅÔ¿´Î×³¤ÉôºÆÀ¸¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¼ç¤Ê·×²è¤Ï¡¢µì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Î·úÀß¤ä¡Ö´ØÆâ±ØÁ°¹ÁÄ®ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤È¤·¤ÆËÌ¸ýÃÏ¶è¡¦¹ÁÄ®ÃÏ¶è¤Ë2Åï¤Î¥Ó¥ë¤ò·úÀß¡£¤Þ¤¿¡¢±Ø¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçÄÌ¤ê¸ø±à¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2031Ç¯¸«¹þ¤ß¡Û´ØÆâ±ØËÌ¸ý¡¦¹ÁÄ®ÃÏ¶èºÆ³«È¯
¡Ö´ØÆâ±ØÁ°¹ÁÄ®ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢JR´ØÆâ±ØÁ°¤Î¡ÖËÌ¸ýÃÏ¶è¡×¤È¡Ö¹ÁÄ®ÃÏ¶è¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Ó¥ë¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÁÄ®ÃÏ¶è¤Î¥Ó¥ë¤ÈËÌ¸ýÃÏ¶è¤Î¥Ó¥ë¤ò¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡ÊÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÄÌÏ©¡Ë¤ÇÏ¢·ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢±Ø²þ»¥¤«¤é¿®¹æ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÌ¸ýÃÏ¶è¡¦¹ÁÄ®ÃÏ¶è¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¸½ºß·úÀßÃæ¤Î¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡Êµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊýÌÌ¤Ø¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡Ö¶õÃæ²óÏ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÌ¸ýÃÏ¶è
2025Ç¯12·î30Æü¡¢58Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤Ê¤É¤Î³¹¶è¤ò´Þ¤à¡ÖËÌ¸ýÃÏ¶è¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å20¡Á21³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¡¢¹â¤µÌó106¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìó150¸Í¤Î½»µï¤òÀ°È÷¡£¡ÖÅÔ¿´µï½»¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ø¼þÊÕ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸³èµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ÁÄ®ÃÏ¶è
¡Ö¹ÁÄ®ÃÏ¶è¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å32³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬¡¢¹â¤µÌó170¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê»º³ØÏ¢·È¡×µòÅÀ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¹âÁØÉô¤Ë¤ÏÄÂÂß½»Âð¤¬Æþ¤ë¤Û¤«¡¢ÄãÁØÉô¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¾¦¶Èµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡Ö¸òÄÌ¹¾ì¡×¤â¿·Àß¤·¡¢´ØÆâÃÏ¶è¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´°À®¤ÏÅö½éÍ½Äê¤è¤êÃÙ¤ì2031Ç¯¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú2027Ç¯½Õ¡Û¡ÖÂçÄÌ¤ê¸ø±à¡×Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡¢²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö°ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®¡×±ØÄ¾·ë¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¹¤¬¤ëÌò1.2¥¥í¤Î³¹Ï©·¿¸ø±à¡ÖÂçÄÌ¤ê¸ø±à¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¶è¡Á8¶è¤ÎÁ´ÂÎ¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á1¶è¡Á3¶è¤Ï¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖLIVE¡Ê³è¤³è¤¤ÈÊë¤é¤¹¡Ë¡ßPARK¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·×²è¡£1¶è¤Ï¡ÖLIVE GREEN(·Æ¤¤)¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢GREEN¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÀß¤¨¤òÀ°¤¨¡¢³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤òÀ°È÷¡£2¶è¤Ï¡ÖLIVE FESTA(Æø¤ï¤¤)¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤òÀ°È÷¤·¡¢¸ø±àÆâ¤ËÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¡£
3¶è¤Ï¡ÖLIVE INTERACTION(¸òÎ®)¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸ø±àÆâ¤ËÂ¿À¤Âå¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£1¶è¤Ë¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢2¶è¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¢3¶è¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ù¤ë¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°û¿©Å¹ÊÞ¤äµÙ·Æ½ê¤âÀßÃÖ¡£2027Ç¯¤Î½Õ¤Ë½×¹©¡¦³«±àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ªÎÙ¤Î¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Ï¡Ú2026Ç¯3·î¡Û³«¶È
²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÙ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Ï¡¢µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼ËÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Îò»ËÅª¤ÊÌ¾·úÃÛ¤ÎÊÝÂ¸¤ÈºÇ¿·¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Âçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¡£Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤¬Àß·×¤·¤¿µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î¹ÔÀ¯Åï¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¡£¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î½Å¸ü¤ÊÎò»ËÅª·úÃÛÊª¡Ê¥¶ ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ë¤È¡¢ÃÏ¾å33³¬·ú¤Æ¤ÎºÇ¿·¥¿¥ï¡¼Åï¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¡¢²£ÉÍ¡¦´ØÆâ¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂ¦¤ÎÄãÁØÉô¤Ë¤Ï¡¢34Å¹ÊÞ¤Î°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²£¥Ð¥ë³¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Ìîµå´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¥Ï¥·¥´¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTHE LIVE¡×¤òÀßÃÖ¡£ÉýÌó18¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥¢²£ÉÍ¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶ ¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤ËÆþ¤ë¡ÖÍÎÙÆ² BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâÅ¹¡×¤Ï¡¢ËÜ¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÎ¿©¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ê¸²½¤ÈÊë¤é¤·¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ëµòÅÀ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯4·î21Æü¤Ë¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÅÔ»Ô´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢³¹Êâ¤¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎÙ¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤òÅ°Äì²òË¶¡ª¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤äÍÎÙÆ²¤Î¿·¶ÈÂÖ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É3/19³«¶È ¡¡https://tetsudo-ch.com/13020657.html¡¡
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ØÆâ±ØÁ°¤Î´é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤ÎÊÄ´Û¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ÖËÌ¸ýÃÏ¶è¡×¡Ö¹ÁÄ®ÃÏ¶è¡×¤ÎºÆ³«È¯ÁÈ¹çÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê·úÀß¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤Î¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×³«¶È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´ØÆâ±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
±Ø¼þÊÕ¤¬¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ê¶õÃæ²óÏ¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂçÄÌ¤ê¸ø±à¤¬·Æ¤¤¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤È²óÍ·À¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÁÄ®ÃÏ¶è¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö¸òÄÌ¹¾ì¡×¤¬¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ´ØÆâ¤ÎÍøÊØÀ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¿·À¸¡¦´ØÆâ¡×¡£´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£