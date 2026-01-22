¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Ë¡ª¡© °ËÆ£ÍÎµ±¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿À¼éÈ÷¡É¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×Å·ºÍÅª¤Ê¡ÈÀèÆÉ¤ß¡É¢ªÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¡Ä²òÀâ¼Ô¤â¾Î»¿
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2¡Ý0 ¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î22Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£ÍÎµ±¤Î¡È¿ÀÆÉ¤ß¡É¢ªÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë½Ö´Ö
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤ò¤ß¤»¤¿¡£ÇØ¸å¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ëÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åª³Î¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ»þ´Ö1·î22Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿°ËÆ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸CB¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬63Ê¬¤ËÂà¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÞî±½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£67Ê¬¤«¤éÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤âºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¹¶¤á¤ëÅ¸³«¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤Ë°ËÆ£¤¬¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆñ¤Ê¤¯½èÍý¤¹¤ë¡£¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥ºDF¥Õ¥§¥Ç¡¦¥ì¥¤¥»¥ó¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ëµ°Æ»¤ÎÂÐ³Ñ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌÜ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Íî²¼ÃÏÅÀ¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¸å¤í¤Ë°ï¤é¤¹¤³¤È¤Çº¸SB¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¡£¤³¤ÎÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¼÷¿Í»á¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£2¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë