¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤á¤°¤ëÈ¯¸ÀÊó¤¸¤¿Æü·Ðµ»ö¤Ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¡×¡¡»ØÅ¦¤Ç¸«½Ð¤·¡õ¥ê¡¼¥ÉÊ¸½¤Àµ
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬2026Ç¯1·î22Æü¡¢¼«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ó¥å¡¼¿ô²Ô¤®¤Îµ»ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈX¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±»æ¤Ï¸«½Ð¤·¤ÈËÜÊ¸¤Î°ìÉô¤ò½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¶ÌÌÚ»á¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤¬22Æü¤ËÊó¤¸¤¿µ»ö¤À¡£¶ÌÌÚ»á¤¬21Æü¤ËÆ±»æ´Þ¤áÊ£¿ô¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¸µ¡¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚ»á¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÈÏ¢Î©¤Ë´Þ¤ß ¡Ø»²±¡¤Î·ë½¸¸«¶Ë¤á¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥ÉÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬ÃæÆ»¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï22Æü¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡ÖÁªµóÁ°¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ó¥å¡¼¿ô²Ô¤®¤Îµ»ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¡¢»²µÄ±¡¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤¹¤é·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²æ¤¬ÅÞ¤¬·ë½¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚ»á¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤ÎÏ¢Î©¡Ø»²±¡¤Î·ë½¸¸«Äê¤á¤ë¡Ù¡×¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥ê¡¼¥ÉÊ¸¤â¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö¡ÊÎ©¸ø¤¬¡Ë»²±¡¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Þ¤º¤Ï¸«Äê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»æ¤ÈÆ±¤¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»¤È¤Î½°±¡Áª¸å¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£