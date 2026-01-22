¡ÚENHYPEN¡ÛNI-KI¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¸¶ÅÀ¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¤¤¿¡×¤¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÚRSK»³ÍÛÊüÁ÷ Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡Á°ÊÔ¡Û
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï2000ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¡×¡Ú²èÁü①¡Û¡£
¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ò¥À¥ó¥¹¤Ç¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¤Ç²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎNI－KI¡Ê¥Ë¥¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢K-POP¥Þ¥Ë¥¢¤ò¼«¾Î¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¦ºä°æÎ¼ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¡Ê¡Ú²èÁü③¡Û¤ÏNI-KI¤µ¤ó¤Èºä°æÎ¼ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡£
NI¡¾KI¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤10Âå¤À¤Ã¤¿¡×
²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢NI－KI¤µ¤ó¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ú²èÁü④¡Û¡Ë
¡ÖNI－KI¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
NI－KI¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖENHYPEN¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡ÖENHYPEN¡×¡£¹â¤¤²»³ÚÀ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎß·×½Ð²Ù¿ô¤Ï¡¢2000ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥åー¸å4Ç¯7¤«·î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢K－POP³¦¤ÇºÇÂçµé¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMAMA AWARDS¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑥¡Û¡£
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤«¤é¡Ë5Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤10Âå¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ËÄ°¤¤¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Ý¥Ã¥×¡×
¹â¤¤¥À¥ó¥¹µ»½Ñ¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤±¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢NI－KI¤µ¤ó¡£¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑦¡Û¡£
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÍ¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Éã¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ê¡Ú²èÁü⑧¡Û¤ÏÍÄ¾¯´ü¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍÙ¤ëNI-KI¤µ¤ó¡ª¡Ë
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö3ºÐ¤«¤éÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡ÊRSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¡ºä°æÎ¼ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡×
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎº¤Ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
13ºÐ¤Ë¤·¤ÆÃ±¿È³¤³°¤Ø¡ÖÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¡×¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿13ºÐ¤Î¤È¤¡¢Ã±¿È¤Ç³¤³°¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤Î²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤·¤¿¡Ú²èÁü⑨～⑪¡Û¡£
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²¿¤«°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ーÅö»þ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ï¡©
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦Á´¤¯¡£Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÝÌõµ¡¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´·¤ì¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¡£½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
14ºÐ¤Î»þ¡¡23¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖENHYPEN¡×
¤½¤·¤Æ14ºÐ¤Î¤È¤¡¢23¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ÎÃæ¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò·è¤á¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖI－LAND¡×¤Ë½Ð±é¡£À¤³¦140¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¡¢¡ÖENHYPEN¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑭¡Û¡£
¡ÊNI－KI¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ë¡ØËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¤À¤á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤â´èÄ¥¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
