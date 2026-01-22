ゴームズGM「チームに大きなインパクトを与えられる補強」

ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円）で契約合意したと発表した。背番号は「23」。ドジャースタジアムで行われた入団会見で、ブランドン・ゴームズGMは獲得までの舞台裏を明かした。

「カイルは、オフシーズンを通して我々が本当に欲しかった数少ないFAの一人だった。オーナーシップの強いサポートもあり、チームに大きなインパクトを与えられる補強だと判断した。話は5〜7日ほどで一気にまとまりました」

昨季は1年1700万ドル（約27億円）で獲得したマイケル・コンフォート外野手が大不振。ワールドシリーズ3連覇へは、外野手が補強ポイントだった。

ブルージェイズが10年総額3億5000万ドル（約554億3000万円）、メッツも4年2億2000万ドル（約348億4000万円）のオファーを提示したと伝えられた。ドジャースは今後のチーム指針と照らし合わせ、獲得候補に挙がる選手の性格まで徹底的に調査する。2023年打点王に輝いた29歳へ、大谷翔平に次いで歴代2位となる年平均6000万ドル（約94億9000万円）のメガ契約でオファーした。

タッカーは「このチームが何をしてきたか。それ自体が答えだ。対戦相手としても本当に手強かったし、ドク（ロバーツ監督）は試合運びが本当にうまい。ファンも常に選手とチームを支えている。チーム、街、ファン、その全てが理由だ」と移籍の決め手を語った。ロバーツ監督は「右翼はカイル、左翼はテオスカーで考えている。上位打線になるでしょう。ここでは断言しないが、2番か3番がしっくり来る。本当にスターが多いチームだ」と期待を込めた。（Full-Count編集部）