¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤â¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¿·ºîÉüµ¢¤ËÁ°¸þ¤ ¨¡ ¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥·¥êー¥º¤À¤«¤é¡×
¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¡õ¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ï¥¤¥º¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³ー¥Í¥ëÌò¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¡¢¥¨¥ô¥ê¥ó¡¦¥«¥Ê¥Ï¥óÌò¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ï¥¤¥º¤¬½Ð±é¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎºÆ½¸·ë¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¤Î¼èºà¤Ë¤ÆÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÈà¤¬Âç¹¥¤¡£ËÍ¤òÂç¤¤¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö¤â¤·¤âÈà¤é¤¬¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£¡È¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©¡É¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·¥êー¥º¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¹¥¿ー¡È¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡É¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ºî¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2¡¿²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¡Ê2001¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±Ç²è¥¹¥¿ー¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Âè3ºî¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é3 ¼ö¤ï¤ì¤¿¹ÄÄë¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¥ï¥¤¥º±é¤¸¤ë¥¨¥ô¥ê¥ó¤Î·»¥¸¥ç¥Ê¥µ¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Êー¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¹¥¯¥êー¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Æ¥£¥Í¥ê¡á¥ª¥ë¥Ô¥ó¡õ¥¿¥¤¥éー¡¦¥¸¥ì¥Ã¥È¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥×¥é¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥Ã¥²¥·¥ã¥ë¤¬¼¹É®¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥·¥êー¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¥·¥çー¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤âÉüµ¢¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¿·ºî±Ç²è¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÀ½ºî¡¦¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÉÔÌÀ¡£
