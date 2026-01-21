日本時間25日朝の夕食会が生配信に

ドジャースの大谷翔平投手の“最新情報”に、日米のファンが大横櫓日となった。ニューヨーク全米野球記者協会（BBWAA）が主催する24日（日本時間25日）の「夕食会」に、大谷が出席するが、この様子がYouTubeで生配信されることが決定。昨年は欠席したため、2年ぶりとなる晴れ舞台の登場に、SNS上では「久しぶりに見れる」「ヤバい楽しみ楽しみ楽しみ楽しみ」と歓喜の声が上がっている。

豪華な顔ぶれが揃う夕食会が、最高の形で届けられる。元メジャーリーガーたちが運営するデジタルメディア「Foul Territory」は、日本時間25日午前8時半から、夕食会の模様をYouTubeチャンネルでライブ配信すると発表した。会場には大谷をはじめ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、パイレーツのポール・スキーンズ投手、タイガースのタリク・スクーバル投手ら、昨季のメジャーを彩った主役たちが一堂に会する。

大谷にとって、この晩餐会は特別な場所だ。新人王を受賞したオフの2019年に初参加し、2024年には黒のタキシード姿で登場。約2分間にわたる堂々とした英語スピーチを披露し、その完璧な振る舞いは大きな話題を呼んだ。昨年はロサンゼルス近郊の山火事に配慮して欠席し、ビデオメッセージでの出演となっただけに、出席は2年ぶりとなる。。

ネット上のファンからは「大谷とジャッジがニューヨークの食事会に出るのか。放送もあるのはいいね」「Foul Territoryの人たちは素晴らしい仕事をしている」「楽しみだ」「日曜日の朝8時30分、早起きしますわ「土曜日の夜は予定を空けてください」と日米から期待に満ちたコメントが殺到している。

自身3年連続4度目のMVPを手にした大谷が、今年はどんな言葉を紡ぐのか。2019年の“カンペ”から、2024年の“完全暗記”へと進化した英語スピーチが、さらにどんな内容となるのか注目が集まる。（Full-Count編集部）