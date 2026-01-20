【本田紗来】が失恋した女のコを熱演♡ Ray読者が選ぶ“ラブソング”から紡いだ恋物語

別れを経験するたびに、女のコは強く美しくなっていくもの。そこで今回は、Ray㋲・本田紗来が、持て余してしまうような失恋の悲しみをテーマに、ラブソングをもとに紡いだ恋物語を熱演しました。失恋ソングのリストも、悲しい気持ちを前向きにさせてくれるはず♡

悲しみだけの今を乗り越えて、彼とのやさしい気持ちを思い出すと、この恋を選んでよかったと、少し前を向けるはず。

別れを経験するたびに、女のコは強く美しくなっていく。

本田紗来「恋をしたから」

少しずつ離れていく気持ちを、本当はわかってたんだ。だけど、大ゲンカしても仲直りできる私たちだからどんなに環境が変わっても君となら、きっと大丈夫だって思ってたあの頃。

君の気持ちが離れていくような気がして、逃げてしまった最後の日も、君は変わらずやさしくて、別れぎわに駅まで一緒に歩いた。

あなたに恋をしたから、ひとりの寂しさを感じるようになったけど、あなたに恋をしたから、好きになったものがたくさんある。

朝の温かいコーヒー、お香の香り、ゆっくり散歩する時間。君の家の近くのバス停も、イヤリングをくれた公園も街を歩けば、まだ君との思い出にあふれてる。

あなたに恋をしたから、終わらせる苦しみを知ったけど、あなたが恋してくれたから、私も自分を好きにもなれた。

私だけ忘れられないのは、悔しいし寂しいから、あなたが後悔するような、もっと素敵な自分になろう。

突然、イヤホンから流れてきた君が教えてくれたあの曲に寝たふりをして、涙をごまかしながら帰る夜もまだあるけれど……。