Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月20日は、コンパクトで持ち運びやすく高輝度とL字型ヘッドデザインが特長的なPhilips（フィリップス）の「LED懐中電灯（SFL5806）」がお得に登場しています。

Philips(フィリップス) ledライト 小型 懐中電灯 強力 フラッシュライト 1000ルーメン 高輝度 Type-C充電式 首振り 作業灯【90°回転/18650電池交換可/クリップ付/マグネット/低電量提示】L字 L型 胸ライト SFL5806RD 5,990円 （33％オフ） Amazonで見る PR PR

フィリップスのLED懐中電灯が5,990円とお得。優れた防水・防じん性能でアウトドアから災害時まで大活躍

Philips（フィリップス）の「LED懐中電灯（SFL5806）」が33％オフ。申し分のない明るさと、コンパクトなボディが使いやすい懐中電灯が過去最安値です。

IP68規格の防水・防じん性能を備えており、キャンプや夜釣り、ハイキングといったアウトドアに活躍。

夜間に地震や火事といった災害が起こっても、手元や足元をしっかり照らしてくれる優れモノですよ。

最大輝度は1000ルーメンと光量が強さが特長。5つのモード搭載で使い分けもできて便利です

高性能LEDを搭載し、最大輝度は1000ルーメン。最大照射距離は200メートルと広範囲を照らすことが可能です。

強光・弱光・無段階調光・フラッシュ・SOSと、シーンに合わせて使い分けできる5つのモードを採用。

強光モードで約1.5時間、弱光モードで約8時間も使えるロングバッテリーも魅力。充電方式は電池＆USB-Cポートの2WAYで、繰り返し充電して使えるのもGOODです。

モードは本体のボタンを押すだけで切り替え可能です。ボタンにあるランプでバッテリー残量がひと目で分かるのも助かりますね。

高性能なのにコンパクト。L字型ヘッドデザインで照射角度を自由に調整できますよ

重量は150gと軽く、13.4cm（高さ）×3.1cm（ライト部の幅）とコンパクト。アルミニウム素材で耐衝撃性に優れているのもポイントです。

ライト部分が90度回転するL字型ヘッドデザインを採用。光の照射方向を微調整できるから作業灯としても使えます。

本体底部には強力なマグネット、側面にはクリップ付き。机や自動車、カバンなどさまざまな場所に取り付けられ、手をふさがずに作業や移動ができるのは有難いですね。

