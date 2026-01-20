この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が「【カッコ良すぎた!】2026新型レクサスIS300h 内装･外装どこよりも詳細にレポート! マイナーチェンジでの変更点･気になる点も… | LEXUS IS300h F SPORT」と題した動画を公開。3度目のビッグマイナーチェンジを受けた新型レクサスIS300h F SPORTについて、内外装の変更点を中心に詳細なレビューを行っている。



ワンソクTube氏はまず、よりシャープでアグレッシブに進化したエクステリアデザインを「文句なくカッコ良い」と絶賛。新色の「ニュートリノグレー」のボディカラーや、デザインが変更されたリアスポイラー、刷新されたヘッドランプなど、男性的な魅力が増したと評価した。一方で、アダプティブハイビームが非採用である点や、リアウィンカーが豆球のままである点など、惜しいポイントも指摘している。



内装については、今回の大幅なリニューアルを高く評価。特に、待望の12.3インチナビゲーションディスプレイとフル液晶メーターの採用、そして竹繊維と樹脂を混ぜ合わせた新素材「Forged Bamboo」をセンターコンソールに採用した点に注目した。鮮烈なF SPORT専用色「プロミネンス」のインテリアも相まって、質感は「はるかに良くなっている」と語る。



さらに、運転支援システムの進化にも言及。新たに搭載された「アドバンストドライブ」により、高速道路の渋滞時（40km/h以下）にハンズオフ走行が可能になった点を大きな進化点として挙げた。パワートレインは2013年デビュー時から変わらないものの、内外装の大幅なアップデートにより、新型レクサスISは所有満足度の高い一台に仕上がっていると結論付けている。