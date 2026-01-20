この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が「【カッコ良すぎた!】2026新型レクサスIS300h 内装･外装どこよりも詳細にレポート! マイナーチェンジでの変更点･気になる点も… | LEXUS IS300h F SPORT」と題した動画を公開。3度目のビッグマイナーチェンジを受けた新型レクサスIS300h F SPORTについて、内外装の変更点を中心に詳細なレビューを行っている。

ワンソクTube氏はまず、よりシャープでアグレッシブに進化したエクステリアデザインを「文句なくカッコ良い」と絶賛。新色の「ニュートリノグレー」のボディカラーや、デザインが変更されたリアスポイラー、刷新されたヘッドランプなど、男性的な魅力が増したと評価した。一方で、アダプティブハイビームが非採用である点や、リアウィンカーが豆球のままである点など、惜しいポイントも指摘している。

内装については、今回の大幅なリニューアルを高く評価。特に、待望の12.3インチナビゲーションディスプレイとフル液晶メーターの採用、そして竹繊維と樹脂を混ぜ合わせた新素材「Forged Bamboo」をセンターコンソールに採用した点に注目した。鮮烈なF SPORT専用色「プロミネンス」のインテリアも相まって、質感は「はるかに良くなっている」と語る。

さらに、運転支援システムの進化にも言及。新たに搭載された「アドバンストドライブ」により、高速道路の渋滞時（40km/h以下）にハンズオフ走行が可能になった点を大きな進化点として挙げた。パワートレインは2013年デビュー時から変わらないものの、内外装の大幅なアップデートにより、新型レクサスISは所有満足度の高い一台に仕上がっていると結論付けている。

YouTubeの動画内容

00:23

新型レクサスIS300h F SPORTの車両本体価格とオプション構成
01:08

エクステリアレビュー：「文句なくカッコ良い」と絶賛
04:21

リアデザインの変更点、新型トランクスポイラーをチェック
09:02

内装レビュー：12.3インチナビなど大幅刷新されたインテリア
16:13

新機能アドバンストドライブ搭載、高速道路でのハンズオフが可能に

関連記事

フォレスター、買って後悔しない？RAV4・エクストレイルと同価格帯SUVを雪の草津まで徹底比較レビュー！

フォレスター、買って後悔しない？RAV4・エクストレイルと同価格帯SUVを雪の草津まで徹底比較レビュー！

 新型プレリュードは「走ってて気持ちいい車」！オーナーが語る加速とサウンド、ドライブモードによる乗り味の変化を徹底レビュー

新型プレリュードは「走ってて気持ちいい車」！オーナーが語る加速とサウンド、ドライブモードによる乗り味の変化を徹底レビュー

 コンパクトミニバン選びの決定版「ホンダ・フリードこそ至高」オーナーが語るシエンタにはない魅力とは

コンパクトミニバン選びの決定版「ホンダ・フリードこそ至高」オーナーが語るシエンタにはない魅力とは
もっと見る

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 非公開 3011 本の動画
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube