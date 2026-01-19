ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が２０周年を迎えることを記念して、ＷＢＣを運営する「ＷＢＣＩ」が制作した特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の２０年」が１９日、大会公式サイトやＭＬＢ日本語公式サイト「ＭＬＢ．ｃｏｍ／ｊａ」などで公開された。

映像では上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏ら歴代の日本代表選手が出演し、出場当時のエピソードや、大会の印象などについて語っている。また、中沢佑二氏や澤穂希氏といったサッカー日本代表経験者も登場。他競技の視点からＷＢＣの魅力や国を背負って戦うことの重みを語る。さらに芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也やお笑いコンビ「バッテリィズ」も出演している。

日本を背負い世界と戦うことの誇りや苦悩、勝利への期待に応えるため選手たちが挑んできたストーリーを内側と外側から表現。大会の本質とＷＢＣに日本が熱狂する理由を感じられる作品となっている。映像は前編と後編に分かれ、ＭＬＢ公式ＹｏｕＴｕｂｅでも見られる。