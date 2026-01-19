《日本で迷惑行為してる外国人をたたき出せとか言ってたけど、自分自身がそうなっちゃってるじゃん店の中で大声出すとか》

河合ゆうすけ戸田市議とプライベートな関係があったことを暴露して以降、迷走を続けているタレントのフィフィ。今度は、そんな彼女が居酒屋でおこなったライブ配信の様子がXで拡散され、冒頭のような批判が巻き起こる炎上案件となっている。

「フィフィさんは、後ろにほかのお客も映り込んでいる居酒屋のような場所で、Xのスペースでライブ配信をおこないました。Xで拡散されている配信の模様を切り抜いたショート動画では、聞くに堪えない暴言を連発。明らかにお酒が入っているような口調で、ほかの客が引いてもおかしくない声量で『ふざけんな、この野郎。てめえ、コラ！』などと画面に向けて暴言を吐いていました」（芸能記者）

フィフィのあまりに異常なテンションに、コメント欄には、

《サンミュージックの誰か止めたほうが良いぞマジで。他の客も居る飲食店内でこの醜態》

《普段中国や韓国の人たちのマナーが悪いと発信してて、これはいかん。。。良い意見を言ってくれるし頼もしい人なのに残念》

《迷惑外国人と変わらんやん…》

など、批判の声が殺到している。

「フィフィさんといえば、エジプト出身ながら日本に帰化しており、愛国心のある発言を日頃から連発。XやYouTubeで政治や社会問題に物申す“社会派タレント”としてのイメージがすっかり定着していますが、そのブランドイメージが完全に崩壊しかねない動画です。さすがに思い直すところがあったのか、19日、フィフィさんはXを更新。自身の動画が炎上していることに対してコメントを出しました」（同）

フィフィはXで《辛い感情をコントロールできず、スペース配信をして、醜態を晒し不快にさせた事をお詫びします。》と切り出すと、動画の中の暴言は決して日本に対するものではなく“私を苦しめる者”への思いから出たものであると主張。自身の支持者に対し、心配をかけたことを謝罪した。さらに自身は帰化人であり、国籍を捨てて日本人になったことを強調した。

そして謝罪とは別に、次のようにも語っている。

《「政治を語るな」だとか「反日だ」と根拠の無い侮辱の数々を受けた事に関しては、上記と全く別の問題です。今回の件ですが、全てのことの発端は、己の保身のために私を侮辱した”その発言”から始まりました。これらの件については水面下で粛々と対応させていただきます。》

この中の《私を侮辱した”その発言”》というのは、1月13日に、河合氏が川口駅前の街頭演説で発した『フィフィは反日』といった趣旨の言葉を指していると思われる。

「この後、2人のSNS上での醜い言い争いはさらに過激化し、河合氏はXでフィフィさんについて、《彼女がどれだけ酷い人間か全てが明らかになれば皆さん理解して頂けると思います》《いつか彼女には天罰が下ると思います》などと激しく非難していました。

一方のフィフィさんも配信で、河合氏から脅しに使われかねないある性的な動画の存在を示唆するなど騒動は完全に泥沼化していましたが、15日夕方、フィフィさんは河合氏に向けて 《不毛な争いは避けるべきであるとの立場を明確にいたします》と宣言。自身も河合氏に関する言及をしない一方、相手にも同じく発信しないよう要請し、一度は終結したかのように見えていたのですが……」

一度は、自ら抗争終結を宣言しておきながら、墓穴を掘ってしまった感のあるフィフィ。長年かけて築いてきた“日本愛”“社会派”ブランドを、ここから回復させられるだろうか。