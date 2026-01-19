1月18日放送の『ちょっと聞いてよ!もやもやバカリ』（TBS系）に女優の吉田羊が登場し、女子高生時代の“モテモテ”エピソードが明かされた。

「吉田さんは、福岡県久留米市にある久留米信愛中学校・高等学校の出身です。2019年に共学化されていますが、かつてはカトリック系の女子校“久留米信愛女学院”の名で知られていました。高校3年の途中まで、松田聖子さんが在学していた学校でもあります。番組には、中継で吉田さん在籍時の後輩である川島慶子さんが出演し、『いま、すごい女性らしい感じなんですけれども、当時はショートカットで、まあ、カッコいい……当時からキャー!って、みんなに言われてた』と明かして盛り上がっていました」（芸能担当記者）

女子校で中性的な美人が“王子様”的に崇拝されるというのは、まさに王道展開。その結果、朝礼で事件が発生したという。

「川島さんは当時のエピソードとして『先輩（吉田羊）、当時は自転車通学をされていて。その自転車のサドルに頬ずりしている後輩が目撃されて。朝礼で“やめましょう!”って』と、学校側から“厄介ファン禁止令”が出る事態になったことを明かしました。吉田さんのファン第1号を自任する川島さんは、犯人として疑われたそうですが、断固否定していました。川島さんはさらに『クラス中、みんなファンだった』と明かし、在学当時に吉田さんが応援団長を務めた写真なども披露し、同級生が撮った写真を焼き増しして買ったものだと明かしていました」（同前）

これらの後輩からの“愛”は吉田にとっても印象的だったようで、2015年に映画『ビリギャル』出演時、「シネマトゥデイ」で受けたインタビューでも語っていた。

《平凡な女子高生でした。でも、高校3年生のときに応援団の団長をやったら後輩の女子から慕われて（笑）。そのときの喜びが女優業を選ぶ原体験になったのかも》

家族以外の誰かから愛されるという経験は、現在の女優業にも生きているというわけだ。Xでも

《クラスメイトにモテもモテだった吉田羊さん。これは王子様だわ》

《吉田羊の高校時代のモテエピソードが女子校あるあるすぎて》

などと話題になった。

「番組では、キスシーン前に自分の家族の話をし続ける大泉洋さんの言動に『恋人役を演じているときは夢を見させて』ともやもやした、と明かすなど、バラエティ対応能力も高い吉田さんの姿が明らかになりました。今後もバラエティに出るたびに、おもしろエピソードを披露してくれることでしょう」（前出・芸能担当記者）

現在の吉田が演じる“男装の麗人”も見てみたいところ。