µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Îº£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¸«²ò¡Ö¥°¥ì¡¼¥É£²¤Ê¤é£¶¡Á£¸½µ¤¯¤é¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ï£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤â¡¢¸åÈ¾£²£°Ê¬¤¹¤®¤Ëº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡ÊÂÀ¤â¤âÎ¢¡Ë¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢Æ±£²£´Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¡ºº·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶ÚÆù·Ï¤Î¤±¤¬¤À¡£»ÄÇ°¡£¤É¤ì¤À¤±Î¥Ã¦¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÇÏ¸«ÄÍ¾°¹§»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¡¡¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÊÀîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡Ë¤ÎÀ°·Á³°²ÊÀìÌç°å¡¦ÇÏ¸«ÄÍ¾°¹§»á¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£Í£Ò£É¡Ê¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüÁõÃÖ¡Ë¸¡ºº¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢¥°¥ì¡¼¥É£±¡Á£³¤Þ¤Ç¤Î£³ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤ÏÂçÂÜ¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤È¥°¥ì¡¼¥É£±¤«£²¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É£±¤Ï·ÚÅÙ¤ÇÁ´¼££²½µ´ÖÄøÅÙ¡¢¥°¥ì¡¼¥É£²¤Ï£¶¡Á£¸½µ´Ö¡¢¥°¥ì¡¼¥É£³¤Ï¶ÚÆù¤¬ÃÇÎö¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê½Ñ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç£³¤«·î°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÅÙ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òÉé¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÏ¸«ÄÍ»á¤Ï¡Ö¡Ê²¾¤Ë¡Ë¥°¥ì¡¼¥É£²¤Ê¤é£¶¡Á£¸½µ´Ö¤¯¤é¤¤¡Ê¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³·î£³£±Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢£¶·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ëµ®½Å¤Ê¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¿ÇÃÇ¤ÏÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Þ¤ÇÌó£²¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÏ¸«ÄÍ»á¤Ï¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äµ×ÊÝÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤Ê¼£Ìþ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â´°Á´¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£