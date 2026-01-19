寺田心、1年で15kg増量・“激変ぶり”に驚きの声「急成長しててびっくり」身長は7歳から70cm以上伸ばす
【モデルプレス＝2026/01/19】俳優の寺田心が19日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）にVTR出演。成長ぶりが紹介される場面があった。
【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット
料理コーナーに登場した寺田。“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では鍛えられた肉体美や成長したビジュアルで注目されている寺田だが「1年間で何kg増量した？」と質問されると「15kgくらい。62kgぐらいから78kgぐらいまで」と体重が増えたことを明かした。理由については、肉体の美しさやバランスを競う「全国高校生メンズフィジークチャンピオンシップス」に出場するための増量だと語った。
また、「身長伸ばしたいんですよ〜小学校で1番背が小さいので、整列をする時にいつもこうやって…」と腰に手を置くポーズを決めながら可愛らしく話す7歳の頃の映像が紹介される場面も。7歳の時の106cmから、高校2年生の現在は身長が178cmになったことも明らかとなっていた。
この放送を受け、視聴者からは「急成長しててびっくり」「かっこよすぎる」「肩幅すごい」「鍛えてるのがよく分かる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット
◆寺田心、1年で15kg増量の理由
料理コーナーに登場した寺田。“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では鍛えられた肉体美や成長したビジュアルで注目されている寺田だが「1年間で何kg増量した？」と質問されると「15kgくらい。62kgぐらいから78kgぐらいまで」と体重が増えたことを明かした。理由については、肉体の美しさやバランスを競う「全国高校生メンズフィジークチャンピオンシップス」に出場するための増量だと語った。
◆寺田心、7歳から身長70cm以上伸ばす
また、「身長伸ばしたいんですよ〜小学校で1番背が小さいので、整列をする時にいつもこうやって…」と腰に手を置くポーズを決めながら可愛らしく話す7歳の頃の映像が紹介される場面も。7歳の時の106cmから、高校2年生の現在は身長が178cmになったことも明らかとなっていた。
この放送を受け、視聴者からは「急成長しててびっくり」「かっこよすぎる」「肩幅すごい」「鍛えてるのがよく分かる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】