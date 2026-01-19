「娘の交際相手”28歳離婚歴ある独身”を調べてほしい」55歳の父が23歳の娘の恋人を疑うこれだけの理由

2026年1月14日、製薬会社の第一三共ヘルスケアは2月2日から緊急避妊薬『ノルレボ』を、市販することを発表。ノルレボは、処方箋なしでドラッグストアなどで購入できる国内初の緊急避妊薬だ。薬局で緊急避妊薬を購入できない国は世界でもわずかで、日本のSRHRが人権侵害にあたると国連からも指摘されていた。その改善の第一歩だといえる。

ただ、今でも購入希望者が薬剤師の目の前で服用する必要があり、販売している薬局やドラッグストアは、研修を修了した薬剤師が勤務していること、他の客から見えない個室があるなどの条件がある。ノルレボの希望小売価格は1錠（1回分）7480円だという。ちなみに海外では値段は3分の1程度が多く、高校の保健室で無料で配布される国もある。

もちろん、望まぬ妊娠をするようなこと、そのものが起きないことが一番大切だ。しかしそれがなくならないからこそ、救済できる緊急避妊薬へアクセスしやすいことが求められるのだ。妊娠をするのはひとりではできない。すべての人への性教育と、緊急避妊薬へのアクセスのしやすさは、ともに必要なことといえる。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「望まぬ妊娠は、女性の心に大きなダメージを与えます。これが原因でうつや不安障害など心の病になることも少なくありません」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、55歳の太朗さん（仮名）夫妻だ。「娘が交際している男が、独身かどうか調べてほしいのです」と電話してきた。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWB連載など様々なメディアで活躍している。

「緊急避妊薬を飲んだ」

今回の依頼者・太朗さんは、朝9時に「娘のことで相談に乗ってほしいのです。今日18時過ぎに伺ってよろしいでしょうか」と連絡がありました。時間ぴったりに、太朗さんと53歳の妻、26歳の娘の3人がカウンセリングルームに来ました。

太朗さんは白のタートルネックにデニムを合わせ、ダウンジャケットを着ています。社員20人の飲食店運営会社を経営しており、若々しく自由な雰囲気。妻は外資系メーカーで派遣社員をしているとのこと。娘は小柄で黒髪という容姿もあり、26歳の実年齢とは思えないほど若い。24歳まで声優を目指していたそうですが、今は太朗さんの会社でアルバイトをしているとのこと。

一人娘ということもあるのか、3人はとても仲がいい。太朗さんから家父長制の強権的な父親の雰囲気は全く感じません。まず、娘の交際相手を疑った背景から伺いました。

「娘は毎年、年末にカウントダウンコンサートに行きます。終わったころに、僕と妻が車で迎えに行き、そのまま茨城方面までドライブして初日の出を見に行って初詣をするのが定番コースなんです。それなのに、今年は“帰りたい”という。顔色も悪く、家に帰って寝込んでしまったんです。心配する私たちに“緊急避妊薬(アフターピル)を飲んだ”と話してくれたんです」

娘と恋人は交際1年の記念に、12月30日に都内のシティホテルで1泊します。そこには、避妊具のアメニティがなかった。娘は「やりたくない」と言いましたが、恋人は「高い金を払っているんだからもったいない」と、避妊せず2回、性交渉をします。

「心配した娘は、彼と別れた後、大晦日も診察している病院に駆け込み、アフターピルを処方してもらい服用したそうです。その後、立っていられないほど体調が悪くなり、友達の家で休みつつ、どうしても行きたいからとコンサートに参加したのです」

娘は「妊娠しないという安心感にホッとしましたが、気持ち悪いし、めまいがする。私の場合、薬の副作用が強くて、体に負担がかかると思いました」と言っていました。

「僕も妻も、娘に交際相手がいることを知らなかったので、どういう人かを聞いたら、1年前にマッチングアプリで出会い、結婚を前提に交際していると言うのです。そこまで深い仲になっているなら、日曜日にウチに連れてこいと。すると娘は“無理だ”と言う」

太朗さんが「いつならいいんだ」と聞いたら、娘は「平日の夜遅くか、土曜。日曜やクリスマス、正月などのイベントは会えないと言われている」と。それを聞いて、太朗さんと妻は、相手の男は結婚しているのではないかと直感。

「彼は夜に両親の介護をしている」

妻は「娘に『既婚者じゃないの？』と聞いても、娘は『彼は両親の介護をしている。私は彼を信じてる』の一点張りで」と続けます。娘は不安そうな表情をしながら、目に涙を浮かべていました。私は娘に、都内にある彼の家に行ったことがあるのかと聞いたら、「ありません」と言います。

「ね、だから僕も妻も既婚者だと確信しています。そこで“探偵さんに頼もう”という話になったのです。2年前に声優を諦めてから、娘は結婚に望みを託しています。それに中学校から大学まで女子校だったから、男性に免疫がないんです」

娘は、「彼は28歳のバツイチで子供はいないと聞いています。大手企業に勤務しており、イケメンだし結婚するなら彼しかいないと思っています。でも、最近、私のことを大切にしてくれないし、嫌な予感がする。調べて欲しいのです」と話していました。付き合い始めのころ、娘と彼は平日の夜にデートしていましたが、今は隔週程度だそうですが、毎晩のようにLINEはしているそう。

娘を軽く扱っていることは、避妊せずに性交渉することからもわかります。このままでは、時間だけが経過し、娘が傷つくだけの結果になってしまう可能性も考えられます。

すると、太朗さんは娘に「ママと一緒に駅前のファミレスにいて。僕はお金のことや契約をやるから」と言い、2人を外に送り出します。そして、私と改めて向き合い、「娘に内緒で調査をしたくなかったのです。大勢来てしまいごめんなさい」と詫びました。そして、苦しそうな顔で話し始めます。

19歳のときの苦い過去

「娘は、19歳の時に交際していた男と避妊に失敗し、中絶手術を受けています。相手は自称大学生で、娘の妊娠がわかった途端に音信不通に。あの時は、娘も産みたいといい、妻は“一緒に育てる”と言い張り、家族3人で話し合いを重ねました。僕は、あの時点で娘が子供を産んだら、彼女の可能性が消える。家族にとっても悪い結果になると思いました」

基本、太朗さんは本人と妻の意思に任せるというスタンスです。

「だから、僕は生まれてくる子供のライフイベントと、そこにかかるお金、各自の年齢をガントチャート（プロジェクトのタスクとスケジュールを可視化した工程管理表）にして見せました。また先天的な障害や重い病気を10ほど書き出し、その可能性のデータを見せたのです。子供を産むことにまつわる現実を見ると、妻も娘も“これは無理だ”と諦めて、悲しく重い選択をしました」

娘はそれ以降、うつで寝込んでしまい、大学も半年休学しました。元気になるとともにアニメ作品に夢中になるように。半年もしないうちに「声優になる」と言い出し、大学の復学と並行し、声優の専門学校にも通い始め、両方卒業します。

「夢に向かって走りはじめてよかったと思います。それから、何人か交際していたみたいですが、あの手術以降、避妊にはものすごく気をつけている。だからアフターピルを調べたんですよ。僕も妻も、もう娘が傷つくのを見たくない。それに、相手の男は絶対に既婚者だと思っています。娘に嘘をついていたら、相応の復讐をしたい」

と怒りに震えながらも「経営者がこんなことを言ったらダメですね」と笑っていました。そして、バッグから相手の男性の名前、勤務先、写真、自宅住所を書いた書類を出しました。

「娘に言って、相手がシャワーを浴びている時に、財布の免許証と名刺入れをチェックさせました。調べていただいたら、相手の男と話がしたい。そして2人には別れてもらいたい。娘は男にかなりの未練があるようです。どうか、身元を調べてください」

◇そもそも、嫌がる相手に避妊をせずに性行為をする時点で、相手の男性の誠意のなさを感じます。娘の話を聞いても、最近裁判になっているニュースも少なくない「独身偽装」ではないかと考えられます。しかし人は自分が「騙されている」とは思いたくないもの。決定的な証拠を見せなければ騙されていることを認めることが難しいといえるでしょう。

では「28歳バツイチで両親の介護をしている」と語る娘の恋人の正体は。詳しくは後編「「28歳離婚歴ある独身」独身限定アプリで出会った「避妊しない恋人」。化けの皮がはがれたあとの驚愕の言い分」にてお伝えする。

