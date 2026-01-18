【hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～】 会場：Kアリーナ横浜 DAY1：1月17日18時 開演 DAY2：1月18日17時 開演 配信チケット価格： 6,500円（各単日）

カバーは、リアルライブ「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」をKアリーナ横浜にて、1月17日と18日の2日間にわたり開催した。配信チケットはABEMA、SPWN、ZAIKOの各プラットフォームにて販売され、価格は各単日6,500円、2公演通し券が12,000円。

本ライブは同社のVtuberグループ・ホロライブプロダクションの3期生、兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんが出演するもの。”ホロライブファンタジー”として異世界出身という共通のバックストーリーを持ち、特にグループとしての人気が高い4名がステージに登る。

楽曲「3tay on, 3tay together」については本ライブのカットが盛り込まれたMVが1月31日20時に公開されることも明らかにされた

本日1月18日にはDAY2公演が行なわれ、ユニット曲の「よくばり電脳ガール」からスタート。DAY1とは異なり各ソロ曲のシャッフルがメドレー形式で上演されたほか、不知火フレアさん及び白銀ノエルさんのソロ曲メドレーもDAY2で披露された。また、”ノエフレ”による「オトノケ」、そこから畳み掛けるように伝説の”ノエマリ”による「シャカビーチ～Laka Laka La～」の再来や、自身のソロライブでも会場のテンションをブチ上げたぺこらさんのソロ曲「最強女神†ウーサペコラ」、最初期の楽曲ながら根強い人気と熱いコーレスがあるマリンさんの「Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆」など、客席から大歓声が上がるシーンも度々見られた。

本稿では配信のスクリーンショットとともにDAY2のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは2月18日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は2月18日23時59分までとなっている。

【【チラ見せ】hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～【DAY2】】【DAY2】

「よくばり電脳ガール（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン） 」

「ソロ曲シャッフルメドレー：ours（不知火フレア）→いいわけバニー（宝鐘マリン）→全力ジャンピング！（兎田ぺこら）→パイパイ仮面でどうかしらん？（白銀ノエル）」

「フレアメドレー：Smile & Go!!→アトリエ→SKYSONAR→Funfair（不知火フレア） 」

「A Horny Money World ～伝説の夜～（宝鐘マリン） 」

「ぺこぺこ！！ チキンフィーバー☆（兎田ぺこら） 」

「Baby Sweet Berry Love（兎田ぺこら、不知火フレア） 」

「ノエルメドレー：VAVAVA! バーチャル大分→ほめのび→はっぴー→リリカルMonster（白銀ノエル） 」

「オトノケ（不知火フレア、白銀ノエル） 」

「シャカビーチ～Laka Laka La～（白銀ノエル、宝鐘マリン）」

「最強女神†ウーサペコラ（兎田ぺこら）」

「架空と本当（不知火フレア）」

「ぎゅーどんかーにばる！（白銀ノエル） 」

「Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆（宝鐘マリン）」

「きゅる☆ちあ（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン） 」

「3tay on, 3tay together（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」

「REALITY FANTASY（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」

「あいあいあいあい♡あいらぶゆー（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」

