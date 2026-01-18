なにわ男子・西畑大吾が裏社会のダブルスパイに！ドラマ『マトリと狂犬』先行上映＆トークイベントレポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子・西畑大吾主演ドラマ『マトリと狂犬』先行上映＆トークイベントが、共演の細田善彦と向井理、そして監督を務める品川ヒロシ監督を招いて1月16日に開催。そのオフィシャルレポートが到着した。

■「今までの地上波になかったような刺激がたくさん詰まっています」（西畑大吾）

ドラマイズム『マトリと狂犬』1・2話先行上映＆トークイベントが1月16日に行われ、主演を務める西畑大吾、共演の細田善彦、向井理、監督の品川ヒロシが登壇した。MCは本作にも出演する九条ジョーが務めた。

1月20日から放送がスタートする本作は、裏社会をリアルに描いた話題のコミックス『マトリと狂犬 ―路地裏の男達－』を品川監督によって実写ドラマ化。麻薬という魔物と因縁を持つ男たちの欲望が交錯する狂気のアクションエンターテインメントだ。

元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介を西畑が演じ、梅沢をマトリのスパイにする麻薬取締官・黒崎徹役を細田、黒崎と敵対関係にある警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗役を向井が務める。

西畑は、出演オファーを受けたときを振り返り、「最初に『これ、地上波で大丈夫？』と思いました（笑）。裏社会がリアルに描かれていて、黒いシーンもあるし、アウトロー過ぎて、これは無理じゃないかと思ったのですが、原作を読み進めていくとキャラクター一人ひとりに個性があってすごく面白いなと。梅沢恭之介という役を演じさせていただけるのはすごく嬉しかったです。僕のイメージとは離れた役だと思ったので、そうした役を西畑にやらせたいと思ってくださった心意気もすごく嬉しかったです」と笑顔を見せる。

続いて細田も「僕も自分と黒崎という役があまりに離れていて、これまで演じたことがないような役だったのでどうしようと思ったのが最初でした。なので、とにかくお腹から声出していました（笑）」と明かす。

向井も二人に同意し、「なんで僕に（オファーが）来たのだろうと。みんなそうですが、この作品の役柄のようなイメージの役者さんは一人もいない」と苦笑いを浮かべつつ、「でも、違うからこそ、俯瞰で見て『自分だったらこう演じたい』と思ったし、自分にない要素を持っているキャラクターだからこそ、自分にしかできない魅力の出し方はどうすればいいんだろうと、挑戦させていただくきっかけができた」と思いを語った。

品川も監督のオファー受けて「面食らった」と吐露し、「これを地上波でやるのかというのが一つ。それから、この予算でやるのかというのもありました（笑）。これは、なかなか難しいぞと。それから、俺が監督をすると結構、エグくなってしまう」と言及。しかし、「結果として、好きなようにやらせてもらって、短い期間ではあったけれど、熱量が高く、深夜ドラマならではの作品にできたのではないかと思います」と自信をのぞかせた。

■「（西畑は）いじめられればいじめられるほどかわいい」（品川ヒロシ）

今回、撮影には金髪姿で臨んだ西畑。撮影期間中は「濃密な時間を過ごさせていただきました」と言い、「僕、1日に1回、誰かしらにボコボコにされてました（笑）。変な役でしたが、今まで経験したことがないことをさせていただいたので人生の中でもすごく思い出に残る1ヶ月間でした」と振り返った。品川によると「殴られるのがうまくなった」そうで、西畑は「（この先も）殴られ役が欲しいです！」と茶目っ気たっぷりに話して会場を盛り上げた。

また、細田からは「ワイルドな役だし、どうしようと思っていました。それに、台本を読むとクスっと笑えるような場面もあって、これを共存するにはどうしようと不安はありました。でも、大吾くんがすばらしいリアクションやツッコミをしてくれるので、身を委ねていました」と撮影での思い出も。

向井は「（葛城は）何も考えないで警棒を振る人というイメージなので、それもまた楽しかった」とにっこり。スイッチが入ると広島弁になるというキャラクターだが、「セリフもとにかく多かったですし、広島弁との切り替えも難しかったですが、やりがいのある役でした」と語った。

「撮影を通して感じたキャストの印象は？」という質問が挙がると、品川はまず向井について「登場シーンは二人に比べると少ないけれども、いいところで出てくるんですよ。だから、強者感がある」とコメント。

細田については「狂った役をやっているけれど、なんでか笑っちゃうんですよ。変なんです。話しかけられているのに遠くを見ていたりしてミステリアスで、それが俺は面白かった。何回も観ていると、その狂っているのにおかしいところが見えてくるからぜひ何回も観てほしい」と観客に呼びかけた。

そして、西畑については「いじめられればいじめられるほどかわいい。殴られている姿もだけど、注射器を当てられて、黒崎に顔を近づけられているときの西畑くんの目のウルウル感もかわいくて、楽しかった」と絶賛した。

トークイベントの最後には、改めて品川は「（話数を重ねると）さらに激しさを増していきます。力が抜けるような要素もありますし、3人それぞれの魅力がいろいろな回で出てきます。原作の面白い展開も実写化させていただいているので、それも楽しんでいただければ」とPR。「裏社会を描いてはいますが、1番伝えたいのは『薬物は良くない』ということです。薬物と戦う人たちの話なので、エンタメとして楽しんでいただければと思います！」と力を込めて語った。

続いて、向井は「今までにはない、とても刺激的な作品になっています。これからどんどん話も展開していくので、最終的にどういう話になるのかっていうのを見届けてもらえれば」と魅力を述べ、細田も「品川監督のもとで、素敵な共演者の方たちとこの世界観に挑戦できたことが幸せで宝物になりました。何度も見返したくなる中毒性の強いドラマだと思うので、ぜひたくさんの方に観ていただけたらと思います」とアピール。

西畑は「アクションあり、人情ありの、たくさんの要素が詰まっている作品です。今までの地上波になかったような刺激がたくさん詰まっています。黒崎と葛城に翻弄されながら、ダブルスパイとして生きていく梅沢くんをぜひとも楽しみにしてくださればと思います」と語ってイベントを締めくくった。

なお、この日のトークイベントでは、登壇者の中に潜んでいるスパイを当てる「以心伝心ゲーム！」も実施。「犬にちなんで…小型犬といえば？」などの質問に登壇者たちが答え、その答えからスパイを予想するというもので、会場の予想は向井がスパイ。結果、向井がスパイだったことが分かり、大いに盛り上がった。

■『マトリと狂犬』ストーリー

六本木のクラブで起きた薬物殺害事件。客がコカインの過剰摂取でウエイターを刺し、自らも死亡した。この客に薬を売ったのは、売れっ子子役からの転落人生で、「薬物の売人」をしていた梅沢恭之介（西畑大吾）。

この事件を追う麻薬取締官（通称・マトリ）の黒崎徹（細田善彦）は、薬物に対する異常なまでの執念を持っている。いつものように梅沢が、仲間とアパートで麻薬のパケを作っていると、そこにマトリがガサ入れにやってきて…。その場から間一髪で抜け出した梅沢だったが、勘の鋭い黒崎に捕まり、逮捕しない代わりに「俺のS（スパイ）になれ」と脅迫され、梅沢は黒崎の「S」になることに。

そんな矢先、警視庁薬物銃器対策課・警部補の葛城彰斗（向井理）に逮捕されてしまった梅沢は、葛城からも「警察のスパイになれ」と命令される。こうして梅沢は、“マトリと警察のダブルスパイ”という地獄の立場に追い込まれていく──。土壇場で信じられるのは誰なのか──。麻薬を巡る狂気と欲望は、さらに深く、そして禍々しく交錯していく！！薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメントがここに開幕！

■番組情報

MBS・TBS系ドラマイズム『マトリと狂犬』

01/20（火）より放送スタート

MBS：毎週火曜日24:59～

TBS：毎週火曜日25:28～

TBS放送後、TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり

Netflixにて見放題独占配信決定！

原作：田島隆・マサシ『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』(秋田書店「ヤングチャンピオン」連載)

出演：西畑大吾/細田善彦/向井理/森田想/九条ジョー/木村祐一/少路勇介/山谷花純/山下永玖/平埜生成/深水元基/本宮泰風



監督：品川ヒロシ 松下洋平

脚本：服部隆 品川ヒロシ

脚本監修：田島隆

(C)田島隆・マサシ（秋田書店）／「マトリと狂犬」製作委員会・MBS

■関連リンク

ドラマ『マトリと狂犬』公式HP

https://www.mbs.jp/matori-to-kyoken/