お笑いコンビ・マテンロウのアントニー（36）が、26日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、ポーカーで日本ランキング1位になっていると明かした。【写真】アントニー、ポーカー大会で優勝番組MCの高田純次から「アントニーさんはポーカーで1億円儲けた」と向けられ、アントニー「済州島の大会で400万円勝たせていただいた」としつつ「まだまだそんな大したあれじゃない」