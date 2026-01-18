【今週の運勢】1月19日（月）〜1月25日（日）の運勢第1位は水瓶座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 1月19日（月）〜1月25日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★水瓶座

運勢第1位！ 新しい自分として世界に名乗り直すタイミングです。成人式のお披露目パーティーのように、これまでとは違う装いや態度で、社会との関わり方を更新してみましょう。自分をどう見せるかを柔軟に練っていく姿勢が、新しい扉を開きます。完成を待たず、未完成のまま踏み出す勇気を持ってOKです。

第2位★獅子座

運勢第2位！ 意識的に頑張るのではなく、自然の流れに身を任せることで、かえって物事がうまくいく星模様です。今週のあなたは「ただ在る」ことの価値を実感するタイミング。基本的な生活や健康を整えることで、次の飛躍への準備になります。

第3位★双子座

運勢第3位！ 「呪縛から解き放たれる」星模様。どうしても人は、過去に投資した時間や労力に縛られ、本当の価値を見失うことがあります。でも今週のあなたは、その呪縛から解放され、すでに手元にある資産の真価に気づくタイミング。同じ波が何度も巡ってくる中で、「実は最も大切なものはずっと傍にあった」と悟る瞬間が訪れそうです。

第4位★山羊座

あなたが持つ価値や才能を、社交的な場で披露するタイミングです。格式ある場でこそ本当の実力が認められる瞬間が訪れる暗示。あなたの資質を適切に示すことが、社会的信用へと変わっていく流れに入っていきます。控えめさより、品位ある自己アピールを心がけてみて。

第5位★魚座

「静寂の時間」がキーワード。賑やかな社交の後には、必ず1人で静かに茶を味わう時間があるように、世界から少し離れて内省するフェーズに入っていきます。孤独の中でこそ本質が見えてくる時期。他者と健全につながるための落ち着いた時間を大事にしてみて。

第6位★牡羊座

「理念をしっかり描く」がキーワード。現実は混沌としていても、理想のモデルを設定することで、現実が少しずつその形に近づいていく星模様です。今週のあなたは、心の中にある理想を「言語化」し「具体化」することで、理想を現実化していく流れに乗れます。夢は語られることで力を持ち、細かい設定に落とし込むことで形を得る暗示です。

第7位★天秤座

「言葉が現実を作る」がキーワード。今週のあなたは、まさに言葉が世界を編み直す魔法使い。心の中で渦巻いていた感情や考えが、言語化された瞬間に形を持ち、他者と共有可能な「現実」へと変容していきます。沈黙は金ではなく、発語こそが金になる一週間。あなたの言葉が誰かの認識を変え、それが連鎖して状況全体を動かしていく予感です。

第8位★蠍座

「外化」を意識してみて。複雑な思考を外に出すことで、頭の中が整理されやすい星模様です。今週のあなたは、深く考えすぎるより、言葉にする、書き出す、誰かに話すことで、霧が晴れていくタイミング。言語化することで世界が広がっていくイメージです。

第9位★牡牛座

今週のあなたは、自分が信じてきた価値観や哲学を、より高い視点から見直すタイミング。当たり前だと思っていた常識に疑問を持つことで、より深い納得感のある判断基準が育っていきます。思考の枠組み自体が更新される週です。他の世界のルールを学んでみると、視野を広げられる予感。

第10位★蟹座

「境界線」を意識してみて。自分と他者の間に適切な線を引くことで、関係性が健全に保たれるという考え方です。今週のあなたは、感情的なつながりから一歩引き、「この関係は現実的に成立しているか」を冷静に見つめ直すタイミング。「距離の美学」を大切にしてみて。

第11位★射手座

今週は「言葉の質」を高める星模様です。ただ話すのではなく、相手の理解度や関心に合わせて表現を調整する気配りが求められそう。適切な量、質、関連性を意識した会話が、信頼を生む週。雑談の中にあなたらしい品格を宿すことが、あなたの魅力になります。

第12位★乙女座

「没頭してOK」な星模様。今週のあなたは義務や評価から一歩離れ、純粋に夢中になれることに時間を使うタイミングのようです。完璧主義を手放し、プロセスそのものを楽しむ姿勢が、かえって質の高い成果を生みます。没頭できる活動こそが最高の幸福をもたらすイメージで！

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

