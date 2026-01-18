「Beats by Dre」は連日インタビュー動画を投稿

ドジャース・大谷翔平投手が公式アンバサダーを務める、オーディオブランド「Beats by Dre」は連日のように大谷へのインタビュー動画を公開。17日（日本時間18日）には「2つの真実と1つの嘘」とし、大谷からファンへ質問が投げかけられた。「え!?」「意外すぎる笑」とまさかの“答え”が反響を呼んでいる。

大谷は企画趣旨を説明されると、思わず噴き出した。その後は真剣な顔を作り、「【1】私は学生時代、走り高跳びをしていました」「【2】私はトランペットで演奏したことがある」「【3】私がいま現在使っているのはiPhone11 Proです」と述べた。3つの中で1つだけ嘘が紛れ込んでいるという。

唯一、真実でなかったのは3番目の使用しているスマートフォン。逆にいえば、大谷は学生時代に走り高跳びの経験があり、トランペットの演奏経験は真実だった形だ。中でもトランペットの演奏については、SNS上で「トランペッ谷さんが見たすぎる！」「トランペットは知らんかった」「え、できるの？」「と、と、と、と、Trumpet!!!???」「音楽経験あるの意外」「演奏聴きたーい」「えー！ トランペット」とどよめきが広がった。

「Beats by Dre」は14日（同15日）に新ビジュアルを公開した。その後は、大谷が「お気に入り」について明かす映像や絵文字チャレンジをする様子など、ファンを喜ばせる企画を実施している。（Full-Count編集部）