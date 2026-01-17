【葬送のフリーレン】第2期OP＆ED映像のノンクレジット版を公開！
いよいよ放送開始となった『葬送のフリーレン』第2期、オープニングとエンディング映像のノンクレジット版が公開された。
＞＞＞ノンクレジット映像の場面カットをチェック！（写真3点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送がスタートした。
その初回放送でお披露目となったのが、Mrs. GREEN APPLEによる『lulu.』に乗せたオープニング（OP）と、milet による『The Story of Us』に乗せたエンディング（ED）の両映像。そのノンクレジット版が公開となった。
まずOP映像を彩るテーマ曲は、Mrs. GREEN APPLEによる『lulu.』。穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開のメロディーと歌声が魅力的な楽曲に乗せて、映像が展開していく。まず描写されていくのは、フリーレンがかつて共に旅をした勇者ヒンメルたちと歩んできた道。彼の死をきっかけにひとり道を歩もうとするフリーレンのもとに現れるのは、弟子のフェルンと戦士シュタルク。グッと広がりを見せるサビからフリーレンの ”綺麗な花畑を出す魔法” を思わせる華やかな描写が始まり、2人との新たな旅路を予感させるシーンが紡がれていく、エモーショナルな映像となっている。
一方、milet によるEDテーマで、旅路を行くフリーレンたちを見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、伸びやかでかつ力強い歌声で紡ぐ『The Story of Us』に乗せたED映像は、色鉛筆調のアニメーション制作が高い評価を受けるクリエイター・青梅美芽氏にオファーし、彼女がディレクションした幻想的なもの。歌い出しと共に、勇者ヒンメルが日記を書いているような描写から始まり、そこからフリーレンが旅の中で様々な場所を訪れる姿が幻想的に、青梅氏のならではの色彩豊かなアニメーションで描かれている。
この2つの映像が、以後『葬送のフリーレン』第2期の始まりと終わりを彩っていく。
『葬送のフリーレン』第2期は毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送。そして毎週土曜午前0時より各動画配信プラットフォームで最新話が順次配信開始。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
