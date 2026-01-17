群馬県前橋市長選挙で再選を果たした、前職の小川晶氏（43）。ホテル密会で引責辞職した彼女が、投開票日の1月12日に姿を現した場所は……。

【実際の写真】上目遣いで“ぶりっ子ポーズ”を… まるでアイドルのような「小川晶氏」

「あきら〜！」の声援

午後7時、市長選の投票が締め切られた瞬間にNHKがニュース速報で「当確」を出すと、小川前市長の陣営が大歓声を上げた。「よく頑張ったぞ〜！」という祝福の声も飛ぶ。

国会議員でさえ開票結果を待つのは選挙事務所が当たり前だが、200人余りの支援者が開票速報を見守ったのは、前橋市内のホテルの大宴会場。天井にはシャンデリア、椅子だってパイプ椅子ではない立派なもの。館内には会議室だってある。

小川晶氏

当確が出てから30分ほどで小川市長が緊張した表情でステージに現れると「あきら〜！」の野太い声援。マイクを手にすると、深くお辞儀をした上で「自分の軽率な行動で日本中を騒がせてしまいました」と改めて騒動を謝罪した。

萌えキュンポーズ

ようやく笑みを見せたのは、後援会など支援者たちが次々と祝辞を述べ始めてから。「泣きのアキラ」の異名の通り、涙を見せるシーンもあった。

散会後には、ホテルの1階のフロントロビーで来場した支援者たちを自らお見送り。アイドルさながら支援者と熱い握手を交わしつつ、“ぶりっ子ポーズ”まで披露する大盤振る舞いだった。

辞任の原因となった部下の県職員との“話し合い”にも、このホテルの会議室を使えば問題にはならなかったのでは、と思わずにはいられない。

撮影・本田武士

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載