JRÅìÆüËÜ¡Ö67Ëü3000¿Í¤Ë±Æ¶Á¡×¤ÈÈ¯É½¡Ä»ÏÈ¯¤«¤éJR»³¼êÀþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Çº®Íð¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï15¿Í
JR»³¼êÀþ¤¬ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æâ²ó¤ê¤È³°²ó¤êÁ´Àþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¸òÄÌÌÖ¤¬º®Íð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÏÌó67Ëü3000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¾èµÒ¤Ï15¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
16Æü¸áÁ°4»þÁ°¡¢JR¿·¶¶¡½ÉÊÀî´Ö¤ÎÀßÈ÷¤ËÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»³¼êÀþ¤ÎÆâ²ó¤ê¤È³°²ó¤ê¤ÎÁ´Àþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬¡¢»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Ç°Ê¾å¤¬È¯À¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÄ¾·â¤·¡¢³ÆÃÏ¤Î±Ø¤Çº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¤Û¤«¡¢±Ø¤Î´Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤â¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤¬°ì»þ¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»Àþ¤â°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°11»þ¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å1»þ²á¤®¤Þ¤Ç¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÏÈ¯¤Î±¿Å¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ÷ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê½ç¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢Ìó67Ëü3000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤âÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±§ÅÔµÜÀþ¡¢¹âºêÀþ¡¢¾ïÈØÀþ¡¢¾ïÈØÀþ²÷Â®ÅÅ¼Ö¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤â°ì»þÅª¤Ë±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£