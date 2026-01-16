UGREEN¤ÎQi2ÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬29¡ó¥ª¥Õ¡ª Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë
Amazon¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËèÆü»È¤¦ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖUGREEN MagFlow ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh¡×¤Ï¡¢29%¥ª¥Õ¤Î6,825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬°Â¿´¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë
¡ÖUGREEN MagFlow ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh¡×¤Ï¡¢Qi2µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ25W¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÍÆÎÌ10000£íAh¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¿·³«È¯¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤êÃ¼Ëö¤ò¼«Æ°¤ÇµÛÃå¡¦°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¼Ëö¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹â½ÐÎÏµëÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 17 Pro Max¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó1.8²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ìó38Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ0¡ó¤«¤é50¡ó¤Þ¤Ç¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó10,000²ó¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦22cm¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤âÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÀþ¤Ê¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤ËºÇÂç½ÐÎÏ30W¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ÈÆâÂ¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç3Âæ¤ÎÃ¼Ëö¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¡ÖTerminal Guard¡×¤äMCU¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë13¤Î½¼ÅÅÀ©¸æ¡¦ÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£½¼ÅÅÃæ¤Ç¤âËÜÂÎ¤äÃ¼Ëö¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
