¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¬¿É¸ýºÎÅÀ¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×Î©Ì±&¸øÌÀ¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ï
ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌ¾Á°¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡×¤È¡¢¿É¸ý»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶ÉÀ¯¼£ÉôÌîÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÂ¼¾åÍ´»Òµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î¡ÖºÇ¿·¾ðÊó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÌ¾¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï16Æü¸á¸å¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈMC¤ÎÂç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌ¾Á°¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ê¤Î¤Ë²þ³×¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¹â»Ô¼óÁê¤â¡¢Àï½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î²ò»¶¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤â¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤¤À®²Ì¤òËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÃÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¡¹¤ÎµÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¡£Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Áªµó¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡¢¡ÖÅÅ·â´ñ½±¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î²ò»¶ÀïÎ¬¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£