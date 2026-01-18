「あざ丸水産」「了解道中膝栗毛」「うれシーサー」......これらの意味、おわかりだろうか。「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は2026年1月16日放送の「ピックアップNEWS」コーナーで、いま若い人の間で「進化系ネオダジャレ」が流行していると取り上げた。デープさんのアドバイス「時事ネタとか、ネオにいく」20代に聞いてみると、「やばたにえん」「トイレに行っトイレ」「電話に出んわ」「ヤバ杉謙信」「予想外