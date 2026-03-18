テレビ朝日大下容子アナウンサーが18日、キャスターを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中の女子高生と船長が死亡した事故についてコメントした。事故に遭った船には、同志社国際高校の生徒18人と乗組員の3人が乗船。船は米軍普天間飛行場の移設に抗議する人たちが利用しており、人を乗せるための事業登録はされていなかったという。ま