古坂大魔王（2024年5月撮影）日刊スポーツ

国分太一の人権救済申し立て 古坂大魔王「TVでも取り上げないほうがいい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 古坂大魔王が25日の番組で、国分太一の人権救済申し立てに触れた
  • 一連の問題を巡り「分かっていない僕らは静観するのが一番いい」と言及
  • 「あまりテレビでも取り上げない方が一番いいと思う自分もいたり」と話した
国分太一が無期限の活動休止

