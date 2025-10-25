ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一の人権救済申し立て 古坂大魔王「TVでも取り上げないほうが… 国分太一が無期限の活動休止 国分太一 日本テレビ コンプライアンス ワイド！スクランブル テレビ朝日 日刊スポーツ 国分太一の人権救済申し立て 古坂大魔王「TVでも取り上げないほうがいい」 2025年10月25日 16時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 古坂大魔王が25日の番組で、国分太一の人権救済申し立てに触れた 一連の問題を巡り「分かっていない僕らは静観するのが一番いい」と言及 「あまりテレビでも取り上げない方が一番いいと思う自分もいたり」と話した 記事を読む 関連の最新ニュース 国分太一が無期限の活動休止 記事時間 国分太一の人権救済申し立て 古坂大魔王「TVでも取り上げないほうがいい」 記事時間 10/23 15:30 「ピンときてないのに反省？」国分太一、代理人会見も指摘される「矛盾」 記事時間 09/19 17:28 松岡昌宏が国分太一への思いを吐露 山口達也氏との「対応の差」が物議 おすすめ記事 大物司会者 高市早苗氏への「あんなやつは死んでしまえ」発言を謝罪「きわめて不適切な表現」 2025年10月24日 7時20分 国分太一の現状「非常に憔悴し、ちょっと精神的にかなり痛んでいる」代理人明かす 誹謗中傷で「自宅にも住めない状況」と 2025年10月23日 17時39分 田原総一朗氏、高市早苗氏への発言を謝罪「きわめて不適切な表現となり、深く反省しております」 2025年10月23日 22時15分 カンニング竹山、新幹線で号泣「恥ずかしいです。。。」 SNSに共感の声「たまにあります」 2025年10月23日 12時10分 日テレ 国分太一側の人権救済の申し立てに「強く抗議」「事実誤認」 国分署名入り謝罪文も公表 2025年10月24日 5時0分