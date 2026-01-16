実写版『ヒックとドラゴン』の続編映画『ヒックとドラゴン2（仮題）』にて、主人公ヒックの母親・ヴァルカ役をケイト・ブランシェットが演じることがわかった。アニメーション版からの続投となる。米が報じた。

本作はアニメーション版の第2作『ヒックとドラゴン2』（2014）を実写化するもので、前作の公開に先がけ、2025年4月にユニバーサル・ピクチャーズが製作を発表していた。前作から5年後、地図にない場所を探していた少年ヒックとドラゴンのトゥースは謎の島を発見する。そこにいたのは、ドラゴン軍団を率いて故郷バーク島や世界を征服しようとする謎の男で……。

実写版『ヒックとドラゴン』シリーズでアニメーション版と同じ役柄を演じるのは、ヒックの父・ストイック役のジェラルド・バトラーに続いて2人目。ヒックの両親はアニメーションと実写の境界を超え、2人とも同じ役者が演じることになった。

監督・脚本は、『ヒックとドラゴン』シリーズの映画全作品を手がけるディーン・デュボア。出演者として、ヒック役のメイソン・テムズ、親友アスティ役のニコ・パーカー、父ストイック役のジェラルド・バトラー、フィッシュ役のジュリアン・デニソン、スノット役のガブリエル・ハウエル、ラフ役のブロンウィン・ジェームズ、タフ役のハリー・トレヴァルドウィンが続投する。

実写版前作『ヒックとドラゴン』は、米国興行収入2億6,295万ドル、全世界興行収入6億3,635万ドルを記録。2025年に公開されたハリウッド映画としては年間第4位のヒット作となり、シリーズの変わらない人気と求心力を証明した。

なお、続編の原作である『ヒックとドラゴン2』は、第87回で長編アニメーション賞にノミネートされるなど高い評価を得たが、日本では一般劇場公開されなかった不遇の作品。実写版公開の暁には、オリジナルの日本国内における再評価が進むことにも期待したい。

映画『ヒックとドラゴン2（仮題）』は2027年6月11日に米国公開予定。

