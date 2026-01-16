¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù30¼þÇ¯¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¡ÈÉü¹ï¡É¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É3¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯Çä
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï2·î28Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ3¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Û¤ÜºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¥¿¥°¡Ê°ìÍ÷¡Ë
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï7480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Ìó45Ëü¸Ä½Ð²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ¥¿¥°¤âÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤á¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¡¤Ý¤±¤Õ¤ï¡×¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Á´Ä¹Ìó13£ã£í¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦É½ÌÌ¤ËÌÓÂ3mm¤ÎÄ¹ÌÓ¥Õ¥í¥Ã¥¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£25¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¡É¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ü¥¤¥¹¡É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×Á´9¼ï¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï³Æ2145±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤«¤é¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤Þ¤Ç¡¢Á´9ÃÏÊý¤ÎËÁ¸±¤ÎºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥â¥ó¥³¥ì¡×¤ò3É¤¤º¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï³ÆÃÏÊý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î5Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼£±³¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼ Pokemon 30th POP-UP PARK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Û¤ÜºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¥¿¥°¡Ê°ìÍ÷¡Ë
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï7480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Ìó45Ëü¸Ä½Ð²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ¥¿¥°¤âÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥â¥ó¥³¥ìÎ¹Î©¤Á¤Î£³É¤¥»¥Ã¥È¡×Á´9¼ï¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï³Æ2145±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤«¤é¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤Þ¤Ç¡¢Á´9ÃÏÊý¤ÎËÁ¸±¤ÎºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥â¥ó¥³¥ì¡×¤ò3É¤¤º¤Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï³ÆÃÏÊý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î5Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼£±³¬¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼ Pokemon 30th POP-UP PARK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£