¡Ú¿ôÈë½Ñ¡ÛÀ¸Ç¯·îÆü¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡Ö¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡Ú±¿Ì¿¿ô¤Î½Ð¤·Êý¡Û
À¸Ç¯·îÆü¤Î¿ô»ú¤òÊ¬²ò¤·¡¢°ì·å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿°ì·å¤Î¿ô»ú¤¬±¿Ì¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã1987Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ì¹ç¡ä
1+9+8+7+1+0+3+0¡á29
2+9¡á11
1+1¡á2
±¿Ì¿¿ô¤Ï¡Ö2¡×¤Ç¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô1¡Ä°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤
±¿Ì¿¿ô1¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤ä¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤òÌµ°Õ¼±¤ËÈò¤±¡¢¿´¤ÎÉéÃ´¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ëµö²Ä¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤ä¶¦Í¤Ï´Å¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Ì¿¿ô2¡Ä¿Í¤òÍ¥Àè¤·¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤
±¿Ì¿¿ô2¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´õË¾¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÁª¤Ö½¬´·¤¬¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô3¡Ä´¶¾ð¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë
±¿Ì¿¿ô3¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬Ë¤«¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤á¹þ¤à¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤òÀ°¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò³°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡£¸ÀÍÕ¡¢¼ñÌ£¡¢Æüµ¤Ê¤É·Á¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿ËÜÍè¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô4¡Ä´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤
±¿Ì¿¿ô4¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢°ÂÄê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Êª»ö¤ò¤¤Á¤ó¤È»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç½½Ê¬¡×¤È¶èÀÚ¤ë°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï³Î¼Â¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô5¡Ä²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤Ä
±¿Ì¿¿ô5¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ä»É·ã¤òµá¤á¡¢¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡¢¿´¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¡¢¿·¤·¤¤¤Ò¤é¤á¤¤äÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô6¡Ä¼þ°Ï¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤
±¿Ì¿¿ô6¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¸«¤¬¤è¤¯¡¢¼þ°Ï¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò¼«Á³¤È°ú¤¼õ¤±¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ëÆü¡×¤ò°Õ¼±Åª¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Ì¿¿ô7¡Ä¹Í¤¨¤¹¤®¤¿Æ¬¤òµÙ¤Þ¤»¤ë
±¿Ì¿¿ô7¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»×¹ÍÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤¬ÁýÉý¤·¡¢¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»×¹Í¤ò»ß¤á¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤É¡¢Æ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶³Ð¤ÈÄ¾´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¿ô8¡Ä»þ¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤ë
±¿Ì¿¿ô8¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÌÜÉ¸°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢Êª»ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤Ë¶ÛÄ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤ÏÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¤È¤¤³¤½¡¢»×¤ï¤Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±¿Ì¿¿ô9¡Ä¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤¤²á¤®¤Ê¤¤
±¿Ì¿¿ô9¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÏÎä¤¿¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£