Æîº´µ×·´Àî¾åÂ¼½Ð¿È¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Î¾è¤Ã¤¿±§ÃèÁ¥¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÄ«ISS¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¸á¸å£µ»þÈ¾¤¹¤®¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡£
±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌë¶õ¤ò¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤ÇÉñ¤¤¹ß¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢´Ô¤ËÀèÎ©¤Á¡¢14ÆüSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò¾ÃÅô¤·¡¢¡Ö¡È¤¤Ü¤¦¤¯¤ó¡É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ISS¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Ê¤É4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ëー¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ISS¤òÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÏISS¤Ë2·î¤´¤í¤Þ¤ÇÂÚºßÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢µ¢´Ô¤¬Áá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤ÏNASA¤ÎÁ¥¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¡¢º£¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£