1·î²¼½Ü¤Ë¡Ö¶¯¤¤´¨ÇÈ¡×½±Íè¡¢2·î¤Îµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ëÍ½Êó¤Î¥¦¥éÂ¦
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú£±¥ö·îÍ½Êó¡Û1·î²¼½Ü¤Î´¨ÇÈ¾ÜºÙ¤È2·î¤ÎÃÈÇÈ¡¦´¨ÇÈ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¡Ú¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£1·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1¥ö·îÍ½Êó¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½µ¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é2·î16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î1¥ö·î´Ö¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÄã²»·¹¸þ¤ÎÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢½µ¤´¤È¤Ë¸«¤ë¤Èµ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤ºÂè1½µÌÜ¡Ê1/17～1/23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÄã²¹·¹¸þ¤À¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾±º»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½µ¤ÎÁ°È¾¤Ë¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÃÈµ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È´¨ÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Áê»¦¤µ¤ì¤ÆÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤°ì½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
Â³¤¯Âè2½µÌÜ¡Ê1/24～1/30¡Ë¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÄã²¹¤ÎÍ½ÁÛ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤¬º£²ó¤ÎÍ½Êó´ü´Ö¤ÇºÇ¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
°ìÊý¡¢Âè3～4½µÌÜ¡Ê1/31～2/13¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤À¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬Â¾¤Î³ÎÎ¨¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾±º»á¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÍ½Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½ÁÛ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤ä´¨Îä±²¤ÎÆî²¼¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤È¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ½Êó¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÎÍ½Êó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î1¥ö·îÍ½Êó¤«¤é¤Ï¡¢1·î²¼½Ü¤Ë¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¡¢Í½Êó¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
