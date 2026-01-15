¿·¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¥Û¡ÖREDMI Note 15 5G¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤¬ÆüËÜ¤Ç1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¡ª

Xiaomi¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡¦ÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¡ÖREDMI¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖREDMI Note 15 5G¡Ê¥ì¥É¥ß¡¦¥Î¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¸¡¼¡Ë¡×¡ÊXiaomi CommunicationsÀ½¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¡ÖREDMI Note 15 5G¡Ê·¿ÈÖ¡§25098RA98G¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ¤è¤ê½ç¼¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤ÓÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é¤â»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ê https://mi.com/jp/ ¡ËÆâ¤Î¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤äÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬44,980±ß¡¢8GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬49,980±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈÎÏ©¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤äÄ¾±ÄÅ¹¡ÖXiaomi Store¡×¤Î¤Û¤«¡¢Xiaomi¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤äAmazon.co.jp¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼° TikTok Shop¡¢EC ¥«¥ì¥ó¥È¡¢d¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥­¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥¸¥Þ¤ª¤è¤Ó¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

¤Þ¤¿È¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖXiaomi 67W ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸ÂÐ±þµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë±þÊç¤¬É¬Í×¤Ç¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£¤Þ¤¿°ìÉôÈÎÏ©¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Æ±º­ÉÊ¤ÏREDMI Note 15 Pro 5GËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢USB Type-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¤ª¤è¤ÓSIM¼è¤ê½Ð¤·ÍÑ¥Ô¥ó¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥±¡¼¥¹¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î»æÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


