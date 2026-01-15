¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó¡×¡Ö¥¼¥ë¥À¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦Æþ¼ê¤¹¤ë¡©¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤ë¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ò²þ¤á¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤
¡¡Ç¤Å·Æ²¤¬1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Nintendo Switch/Nintendo Switch 2¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È Ver.3.0¡×¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó¡×¤ä¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²È¶ñ¤äÍÎÉþ¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÃå¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Éô²°¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìµ¤¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Îamiibo¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢°ÆÆâ½ê¤Ë¤¢¤ëÃ¼Ëö¡Ö¥¿¥Ì¥Ýー¥È¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¡×¡Ê°ÆÆâ½ê¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ËÅÐ¾ì¡Ë¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¤«¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó¡×¤Îamiibo¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢amiibo¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ï1Æü1²ó¤Þ¤Ç¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤¬1Æü1²ó¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥¼¥ë¥À¡×¤È¡Ö¥¹¥×¥é¡×Î¾Êý¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¤Ç¤â2Æü¤«¤«¤ë¡£
amiibo¡Ö¥¼¥ë¥À¡Ú¥Æ¥£¥¢ー¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡Û¡×¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤é¥ß¥Í¥ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ìÈø¤Ï¡Ö¥´ー¥ì¥à¡×
¡¡ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¥¿¥Ì¥Ýー¥È¡×Æâ¤Î¡Ö¤¿¤Ì¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾¦ÉÊ¡×¢ª¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç³Æ28¥¢¥¤¥Æ¥à¤º¤Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ªー¥Àー¤Ë¤Ï¸Ä¿ô¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¡Ö1Æü¤Ë¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤5ÅÀ¤Þ¤Ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÇã¤¤Â·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡Ö¸åÆü¡×¡ÊÍâÆü°Ê¹ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅþÃå¤Ë1Æü¤Ï¤«¤«¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ·¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢amiibo¡Ö¥¼¥ë¥À¡Ú¥Æ¥£¥¢ー¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡Û¡×¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¥ß¥Í¥ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë½»¿Í¤Ïamiibo¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¿·¤¿¤Ê½»¿Í¤È¤â¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ý½¸¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥»¥ª¥êー¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤Ì¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¸Ä¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ
1·î15Æü¤Ë¤ÏNintendo Switch 2 Edition¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥íー¥é¥¤¥ÕÆüÏÂ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À
