¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×¡¡Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¼Ô¤·¤«Ìã¤¨¤Ê¤¤¡È·ã¥ì¥¢ÉÊ¡É¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡Íè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î´°Áö¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥á¥À¥ë¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¥¿¥ª¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬14Æü¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¡×¤È³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤ÏÂçºå¾ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¶â¿§¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡ÖOSAKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢42.195¥¥í¤Îµ°À×¤ò¹ï¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç´°Áö¤ò¼¨¤¹Ê¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ª¥ë¤ÏÂçºå¾ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ÍÅ·²¦»û¤äµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥¹ÉÕ¶á¤ÎÂåÉ½¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡ÖJUNKO KOSHINO¡Ê¥³¥·¥Î ¥¸¥å¥ó¥³¡Ë¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¡¡Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¸ø¼°X¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö´°Áö¥á¥À¥ë¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¥¿¥ª¥ë¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×
¡Ö²¿¤è¤ê·úÊªÊÁ¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤¡×
¡Ö¤Ò¤ã¡¼º£²ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¡¼¤Þ¤¿Áö¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤Í¡×
¡¡2011Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ïº£²ó¤Ç14²óÌÜ¡£Âçºå¾ë¸ø±à¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤È¤·¡¢3Ëü4000¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
