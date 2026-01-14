¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤Î¡Ö¡È¿·¡É3Îó7¿Í¾è¤ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª 4.9m¥Ü¥Ç¥£¡õ¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡ÉºÎÍÑ¤Ë¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡È´Ñ²»³«¤¡É¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤â¥¤¥¤¡Ä¥ë¥Î¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡Ö7¿Í¾è¤ê¡×¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤¬È¯Çä¤Ø
¡¡¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡¢MPV¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò±äÄ¹¤·¡¢3Îó7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¿··¿¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥°¡¼¤Ï1997Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¡È¥ë¥É¥¹¥Ñ¥¹¡ÊÍ·¤Ó¤Î¶õ´Ö¡Ë¡É¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëMPV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤Î¡Ö¡È¿·¡É3Îó7¿Í¾è¤ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¾¦ÍÑ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢²¤½£»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤âÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿3ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦Æü»º¡¦»°É©¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCMF-C¡¿D¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾¦ÍÑ¼ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤¹¹äÀ¤äÀÅ½ÍÀ¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼Á´¶¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤Éº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò»ý¤Á¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡È´Ñ²»³«¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡É¤ä¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¼ù»é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡É¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥«¥ó¥°¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁ´Ä¹¤ò±äÄ¹¤·¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4910mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1830mm¡Ê²¤½£ÃÍ¡Ë¤Ç¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁ´Ä¹¤ÏÌó420mm±äÄ¹¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â3100mm¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê¡¢3ÎóÌÜ¤Þ¤ÇÂç¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÂ¤ì¤ëµï½»À¤ò³ÎÊÝ¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï7¤Ä¤ÎÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢2ÎóÌÜ¤ª¤è¤Ó3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÁ°¸å¥¹¥é¥¤¥Éµ¡Ç½¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ßµ¡Ç½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼è¤ê³°¤·µ¡Ç½¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7¿Í¾è¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÀÊ¤ò³°¤·¤Æ²Ù¼¼¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ä¥«¥ó¥°¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â·òºß¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¥µ¥Ï¥é¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ7Â®AT¡Ê7EDC¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤ä16¥¤¥ó¥Á¤Î¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢±«Å·»þ¤ä·Ú¤¤ÀãÆ»¤Ê¤É¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Çä¤Ï2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯1·îÃæ¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö7¿Í¾è¤ê¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¹¥¤ß¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¼çÎ®¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÄÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ë¥Î¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£