ディオール、ジョナサン・アンダーソン初のコレクションを祝して──世界のブティックを彩る没入型ディスプレイ
ジョナサン・アンダーソンによるファーストコレクションのローンチを祝し、Diorは世界各地のブティックで特別なディスプレイを展開しています。パリのLe Bon MarchéからロンドンのSelfridgesに至るまで、各国を象徴するブティックや、この機会のために設えられたポップアップが、その舞台となります。
Courtesy of DIOR
アーカイブへの楽しいオマージュとして構想された没入型のディスプレイは、ディオール最初のブティック「コリフィシェ（Colifichets）」のボックスを、遊び心たっぷりに再解釈したもの。パリ本店「30 モンテーニュ」に敬意を表し、メゾンのシグネチャーカラーであるグレーが空間いっぱいに広がります。ボックスはウィンドウディスプレイからあふれ出し、あるいは目もくらむほど高く積み上げられ、いたずら好きなベルボーイが綱渡りをするかのように運ぶ姿が印象的に描かれます。
Courtesy of DIOR
同様に、いたずら心と魅力に満ちた優雅でアクロバティックなモデルたちは、この興味深いデコレーションによじ登ったり、魔法のようなボックスを開けて、ジョナサン・アンダーソンが手がけたディオールのクリエイションを発見します。そこには、再解釈された「レディ ディオール」をはじめ、古典文学の表紙デザインを刺繍で落とし込んだ「ディオール ブック トート」、これまでにない「ディオール ボウ」バッグ、再考された「ディオール ノルマンディ」バッグ、「ディオール ローディー」シューズ、「ディオール アーチー」ローファー、そして美しいプレタポルテのセレクションが揃います。
Courtesy of DIOR
メンズとウィメンズのユニバースが交差し、伝統と革新が融合することで立ち上がる、新しいディオールのルック。機知に富んだ大胆さとフレッシュな感性に満ちたこのコレクションは、全国のディオール ブティックおよび公式オンラインブティックに加え、1月14日（水）から1月20日（火）まで、伊勢丹新宿店で開催されるポップアップでも紹介されます。
「ディオール ブックトート」
￥475,000 *伊勢丹新宿店ポップアップ限定
Courtesy of DIOR
「ディオール ブルーム」サンダル
￥175,000 *伊勢丹新宿店ポップアップ限定
Courtesy of DIOR
#Dior #DiorSummer26
お問い合わせ：
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
Courtesy of DIOR
Courtesy of DIOR
