ÃÝÃæÊ¿Â¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¡É¹¶·â¡É¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤ÇÀ¤³¦·ãÊÑ¡ª¥µ¥Ä¥­¥Î¥ß¥¯¥¹²½¤·¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂçÃÀ¤Ê²þ³×

¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ê¤É¤Ï¡Ø¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¤³¤Îº®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¾ðÀª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÝÃæ»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÄäÂÚ¤Î¿¼Ê¥¤ØÅ¾Íî¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£°ìÂÎ¡¢¤½¤Î¤ä¤é¤Ê¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃÝÃæ»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤È¥Þ¥É¥å¥íÂçÅýÎÎ¤ÎÏ¢¹Ô¤ò¸«¤Æ»ä¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¤¤¤Þ´°Á´¤Ë¡Ö19À¤µª·¿¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¡×¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£¡¢ËÌÆîÊÆ¤ÇÄë¹ñ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ÏÀÐÌý¤È¤¤¤¦Íø¸¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡Ö¼ç¸¢¹ñ²È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Õ¥¡¥ê¥¢ÂÎÀ©Åª¤ÊÊ¿²º¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Î·úÁ°¤ÏÊø¤ì¡¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄµðÂç¤ÊÄë¹ñ¤¬¼þÊÕ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢¼«¤é¤Î¥ëー¥ë¤ò¶¯¤¤¤ë¡ÖÇí¤½Ð¤·¤ÎÎÏ¡×¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ê¤É¤Ï¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¹ñÏ¢¤â¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦Äë¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦Äë¹ñ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ë¥¤¥ó¥É¤ä¥í¥·¥¢¤¬¤É¤¦Íí¤à¤«¡£¤³¤Î¡ÖÄë¹ñ¼çµÁ¤ÎºÆÍè¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¤¦¤¤¶³¦Àþ¾å¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¡Ö´Ë¾×ºà¡Ê¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬³°¸ò¤ÎÌ¯¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò½ä¤ëÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤äÃæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜ¤ò´Ë¾×ºà¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÄë¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Çµ¼»÷Äë¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇÔËÌ¤·¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¿Í¸ý¤È·ÐºÑÎÏ¤Î¿öÀª¤¬¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£PwC¡Ê¥×¥é¥¤¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¥Ï¥¦¥¹¥¯ー¥Ñー¥¹¡Ë¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¡Ö2050Ç¯¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2050Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎGDP¤ÏÀ¤³¦8°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äë¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤¬À¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¡ÖÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¼Á¤Î¹â¤¤¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì°Ê³°¤ËÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥Ä¥¥Î¥ß¥¯¥¹
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤ÇÁ¥½Ð¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»Ù»ýÁØ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤µ¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢Àè¤´¤íÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ²ñ·×ºÐ½Ð¤Ï122Ãû±ß¤È»Ë¾åºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤Î116Ãû±ß¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊËÄÄ¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤Î¹ü³Ê¤ÏÀÐÇËÌÐÁ°À¯¸¢¤Ë¤è¤ë³µ»»Í×µá¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÍ½»»ÏÈÁÈ¤ß¤òÌµÍý¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Åª¤Êº®Íð¡×¤òÈò¤±¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ç¼«¤é¤ÎÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¡×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÂçÃÀ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¹ñºÄ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âºþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë£Í£Í£ÔÏÀ¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë18Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÀ¯ÉÜ¤Ï³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÀª¤¤´Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥µ¥Ä¥¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºâÌ³¾Ê¤Î¼ç·×´±¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢ºâÀ¯¤È¶âÍ»¤ÎÎ¢É½¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¹â°µ·ÐºÑ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ô¾ì¤Î¿®Ç¤¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ºâÌ³¾Ê¤È¤Î´Ö¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÒ»³»á¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤Î²óÉü¤¹¤é»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë´ñÌ¯¤Ê¶Ñ¹Õ¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼³ô¹â¡¦±ß°Â¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡¤¤¤Þ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö³ô¹â¡×¤È¡Ö±ß°Â¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆ±¤¸º¬¤Ã¤³¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º³ô¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»Ô¾ì¤¬¡Ö´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¹â°µ·ÐºÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¥Ð¥é¥ó¥¹¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò»Ë¾åºÇ¹âÃÍ·÷¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï±ß°Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡Ö¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Î¼å¤µ¡×¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ûÍ×¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¶¡µëÇ½ÎÏ――¤Ä¤Þ¤êÏ«Æ¯ÎÏ¤äÀ¸»ºÀ――¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö
¡¡¼ûÍ×¤¬¶¡µë¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¡¢°ìÊý¤Ç¶âÍø¾å¾º¤Ï´Ë¤ä¤«¤À¤«¤é±ß·ú»ñ»º¤ÏÄã²¼¤·¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬¹ÅÄ¾²½¤·¡¢À®Ä¹»º¶È¤Ø¤ÎÏ«Æ¯°ÜÆ°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ûÍ×¤À¤±¤òÀú¤ì¤Ð¡¢±ß°Â¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ÏÏ³¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Î²þ³×¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥×¥Ã¥·¥å¡ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡Ë¡×¤Ï¡¢ÄÌ²ß¤Î¿®Ç¤¤òÂ»¤Ê¤¦½ô¿Ï¤Î·õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÄ«Á¯ÀïÁèÆÃ¼û¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥×¥Ã¥·¥å¤ÇÉü³è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬0.3ÇÜÄøÅÙ¤Ç¡¢»Å»ö¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤¤¤¦¡Ö¶¡µëÍ¾ÎÏ¡×¤¬ÂçÎÌ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡µëÇ½ÎÏ¤¬¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤µ¤é¤Ë¼ûÍ×¤òÀú¤ì¤Ð¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄã²¼¤òÈ¼¤¦¡Ö°¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¡µë¥µ¥¤¥É¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢»ä¤¬ºÇ¤â´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ÎÀèÁÄÊÖ¤ê¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬¤¤¤ÞºÆ¤Ó¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
·ÐºÑ¤Î¡ÖÂÎ¼Á¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¹½Â¤²þ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç
¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤ÆºîÉÕ¤±¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑ³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦Á°ÇÀ¿å¾Ê¤¬²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¿·À¯¸¢²¼¤Ç¤¤¤Þ¡ÖÇÀ¿åÂ²¡×¤ÎÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¿¿¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºâÀ¯¤È¤¤¤¦ËãÌô¤ä¡¢¸ºÈ¿¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¸úÎ¨¤ÊÊä½õ¶â¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤Î¡ÖÂÎ¼Á¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¹½Â¤²þ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤Ç¤¹¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤È¤¤¤¦³×Ì¿Åª¤Ê¥Äー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸·¤·¤¤²ò¸Ûµ¬À©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¡×¤ä¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î°äÊª¤¬¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÁ¬²ò·è¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¥ëー¥ë¤ÎÌÀ³Î²½¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢¿êÂà»º¶È¤«¤éÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÇÀ©¤ÎÈ´ËÜ²þ³×¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºßµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢À¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¡Ö¶Ú¤¬°¤¤¡×¡£½êÆÀÀÇ¤ÎÎß¿Ê¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ½êÆÀ¹µ½ü¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¹â¤¤ÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÉÙÍµÁØ¤Û¤É¸ºÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¶â»ý¤ÁÍ¥¶ø¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Ë³Î¼Â¤Ë²¸·Ã¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥à¡×¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬¤É¤ó¤Ê¹¶·â¤òÆüËÜ¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«
¡¡¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ç¯¶â¤Î»Ùµë³«»ÏÇ¯Îð¤ò¸å¤í¤Ë¤º¤é¤¹¤Î¤Ï»»¿ô¾å¤ÎÉ¬Á³¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òµÛ¤¤¾å¤²Â³¤±¤ë¹½Â¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬50¡ó¤ËÇ÷¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤ÆÄë¹ñ¼çµÁ»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤·¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥É¥ó¥Ñ¥Á¤ÈÂçË¤¤ò¤¦¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Î·ÐºÑ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÃæ¹ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹á¹Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¡¢Æ®¤¤¤ò¤»¤º¤Ë¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´Ë¾×ºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ë¬ÆüÅÏ¹Ò¼Ô¤Ø¤Î¼«½ÍÍ×ÀÁ¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¤ò¥¹¥±ー¥×¥´ー¥È¤Ë¤·¤ÆÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÉÔËþ¤ò¤«¤ï¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Í½»»¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥«¥éー¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ½»»¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê´ÉÍý¡×¤ò¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÃÀ¤Ê¹½Â¤²þ³×¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤òÄäÂÚ¤Î¿¼Ê¥¤Ø¤È¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥×¥Ã¥·¥å¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£