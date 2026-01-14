¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¡×ÀèÇÚº¹¤·ÃÖ¤¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¡»¯¤µ¤ì¤¿¡È¾å²¼´Ø·¸¡É¡Ä¡Ö°ìÈÖ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×
µªÆ£¿¿¶×»á¤ÏÃæµþ¹â¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»³ÅÄÏÂÍø»á¤ÈÁø¶ø¤·¾×·â
¡¡¹Åç»þÂå¤Ë¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¡¦µªÆ£¿¿¶×»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEJ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï1981Ç¯¡¢Ãæµþ¹â¡Ê¸½¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Ãæµþ¡¦¿ù±ºÆ£Ê¸´ÆÆÄ¤¬¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹Å¼°ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¤·¡¢1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£1Ç¯½©¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÉôÂç²ñ·è¾¡¤Î°¦ÃÎÀï¤Ç¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Åê¤²¤Æ¤Ï2¼ºÅÀ´°Åê¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¾ì³°ÃÆ¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡µý±É¡¢Ì¾¸Å²°ÅÅµ¤¡Ê¸½¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢µªÆ£»á¤ÏÃæµþ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï·ë¶É¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ïºàÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅìË®¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿»³ÅÄÏÂÍøÆâÌî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡¢¹Åç¡Ë¤À¡£¡ÖËÍ¤ÏÃæ3¤Î»þ¡¢¡ÊÃæ³Ø¤ÎÂç²ñ¤Î¡Ë·è¾¡Àï¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¢ÏÂÍø¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾å¼ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¡È¤ª¤Ã¡¢ÏÂÍø¤¬¤ª¤ë¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë»³ÅÄ»á¤¬ÅìË®¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÏÏÂÍø¤è¤ê¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤«¤ê¡¢Ãæµþ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈµªÆ£»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤Î¤Á¤Ë¤Í¡¢ÏÂÍø¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÃæµþ¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡ØÃæµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤è¤ê¾å¼ê¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Ï1983Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÅìË®¤«¤éÃæÆüÆþ¤ê¡£1991Ç¯¡¢¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆµªÆ£»á¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1996Ç¯¡¢ÃæÆü¤ËÌá¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃæÆü¡¢¹Åç¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®»á¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î16Æü¤Ë´â¤Î¤¿¤á¤Ë60ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎµªÆ£»á¤â¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡ÖÃæµþ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµþ¹â¤Ç¤ÎµªÆ£»á¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÌîÃæÅ°ÇîÅê¼ê¡Ê¸µºåµÞ¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¤È¤â¤Ë1Ç¯À¸²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¡Ö1Ç¯À¸¤Ï2¿Í¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¡È°µ¡É¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£ÊÌ¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢ºÇ½é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë±³¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¶²½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÍß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¾å²¼´Ø·¸¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¤»þÂå¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤Î¹â¹»¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¡Ãæµþ¤¬°ìÈÖ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿µªÆ£»á¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»îÎý¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î²Æ¤ÎÃæµþ¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇËê¸¶´²¸ÊÅê¼ê¡Ê¸µµð¿Í¡Ë¤¬¤¤¤¿ÂçÉÜ¤Ë2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¡¦ÉÍÅÄ°ìÉ×Åê¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤È2Ç¯À¸¡¦É§ÌîÍø¾¡³°Ìî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë°¦ÃÎ¤Ë3-9¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏµªÆ£»á¤Î¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëº¸ÏÓ¡¦¹©Æ£¸ø¹¯Åê¼ê¡Ê¸µÀ¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢µð¿Í¡¢²£ÉÍ¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾¸Å²°ÅÅµ¤¡Ê¸½¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¡£¹©Æ£Åê¼ê¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2²óÀï¤ÎÄ¹ºêÀ¾Àï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÎý½¬»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿ÅÙ¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£Ëê¸¶¤µ¤ó¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤Æ½é¤á¤Æ150¥¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤¹¤²¡¼¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©²¼¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡£1Ç¯½©¡¢µªÆ£»á¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦ÌîÃæÅê¼ê¤Ë¼¡¤°¡¢¹µ¤¨Åê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Ãæµþ¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ¤ò2°Ì¤ÇÆÍÇË¡£Íâ½Õ¤ÎÁªÈ´ÀÚÉä¤¬¤«¤«¤ëÃæÉôÂç²ñ¤âÀÅ²¬³Ø±à¡¢»°½Å³¤À±¡¢ÀÅ²¬»ÔÎ©¤ò·âÇË¤·¡¢·è¾¡¤Ï°¦ÃÎ1°Ì¤Ç¥¨¡¼¥¹¤¬É§ÌîÅê¼ê¤Î°¦ÃÎ¹â¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃæÉôÂç²ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌîÃæÅê¼ê¤¬´°Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¾¡Àï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏµªÆ£»á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø·è¾¡Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£½ÅÂç¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤½¤³¤ÇµªÆ£»á¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¤Æ2¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÉ§ÌîÅê¼ê¤«¤é¾ì³°ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£8-2¤ÇÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£Áê¼ê¤ÎÉ§Ìî»á¤¬¡Ö±£¤·¶Ì¤ÇµªÆ£¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µå¤¬Â®¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µªÆ£¤Ë¤Ï¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â·Ú¡¹¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾×·âÅª¤Ê³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÍß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬»î¹ç¤È¤«¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È¤¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï1³ØÇ¯¾å¤ÎÉ§ÌîÅê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÅìË®¤Î»³ÅÄÆâÌî¼ê¤â¤¤¤¿¤·¡¢µý±É¤Ë¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÆ£²¦¹¯À²ÆâÌî¼ê¡Ê¸µÃæÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇµªÆ£»á¤âÌîÃæÅê¼ê¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë·Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë