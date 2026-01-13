この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新。「【早期天候情報】20日以降は寒波襲来 かなりの低温と大雪に」と題した動画を公開し、1月下旬に予想される全国的な低温と大雪について解説した。



松浦氏は、1月13日に気象庁が発表した「低温と大雪に関する早期天候情報」に基づき、1月20日頃から強い寒気が日本列島に流れ込む見通しを伝えた。この時期は二十四節気の「大寒」にあたることから、「大寒寒波といえる」と指摘。全国的に厳しい寒さと大雪への警戒を呼びかけた。



早期天候情報によると、1月20日または21日頃から、北海道から沖縄まで全国で「かなりの低温」が予想されている。基準となる平年差は-1.8℃から-2.6℃以下で、実際の気温偏差はこれをさらに下回る可能性があるという。また、降雪量についても、北日本から西日本の日本海側全域で「かなり多い」と予想されており、平年の1.5倍から2倍以上、特に西日本の日本海側では2.5倍以上に達するおそれがある。



この寒波の要因として、松浦氏は上空の「負の北極振動」パターンが明瞭になっていることを挙げた。極渦が分裂し、その一つが日本付近に南下することで、広範囲にわたり強い寒気が流れ込むという。上空1500m付近の気温は、平地で雪の目安となる-6℃線が太平洋側まで南下する見込みだ。



今後の降雪については、1月20日頃から冬型の気圧配置が強まり、22日から23日にかけてJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が活発化することで、北陸地方を中心に大雪のピークを迎える可能性がある。松浦氏は「北陸のみならず、関東甲信の北部、山沿いでも雪の量がかなり増えてくる可能性がある」と述べ、十分な注意を促した。



1月下旬は全国的に今シーズン一番の厳しい寒さとなる可能性がある。最新の気象情報をこまめに確認し、大雪や低温による交通障害、水道管の凍結などに備える必要がある。