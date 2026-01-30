この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「キムタクは別格だった」元女性警察官が明かすドラマ『教場』の裏側と警察を辞めた本当の理由

YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が、「【警察官辞めました】白バイに憧れ警察官に/地獄の訓練/警察官からモデルに転職/ドラマ教場でキムタクと対面/警察学校での靴磨きが仕事に」と題した動画を公開。元警察官の女性が、白バイ隊員に憧れて警察官になった経緯から、過酷な訓練の実態、そしてモデルや靴磨き職人へと転身したユニークなキャリアについて語った。



女性は高校卒業後、ストレートで警察官になり4年間勤務。警察官を目指したきっかけは「白バイに憧れたから」と明かす。しかし、その道は想像以上に過酷だったという。



まず、入校した警察学校では「50人のクラスから20人辞めた」と当時の厳しさを振り返る。体育会系の雰囲気で、楽しいこともあったが、真剣な場面で笑ってしまい「笑うな」と怒られながら校庭を走らされたエピソードも披露した。



念願の白バイ隊員になるための訓練は、さらに過酷を極めたという。その内容は「地獄です」と断言するほどで、重さ280kgのバイクを手押しで運んだり、わざと倒したバイクに跨って40分間耐えたりといった凄まじいものだったと語った。



その後、白バイ隊員や通信指令課などを経験する中で、自身の「次にやりたいこと」が警察の外にあることに気づく。「そういえば私、モデルやりたかった」と思い出し、上司に相談。意外にも温かく送り出されたという。



退職後はモデルとして活動。木村拓哉主演のドラマ『教場』に警察学校生徒役で出演した際には、木村氏のプロ意識と、エキストラにまで名前で声をかける人柄に「別格だった」と深く感銘を受けたと明かした。さらに、警察学校時代に身につけた靴磨きの技術が、現在の「靴磨き職人」という新たな仕事にも繋がったと語り、自身のユニークなキャリアを笑顔で締めくくった。